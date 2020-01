La última noche del Festival de Diamante comenzó con la apertura del escenario Carlos Santa María. Nuevamente, la Banda Tambor de Tacuarí se presentó con una selección folclórica pero además, sorprendieron con ritmos tropicales, donde la gente acompañó con palmas. “La Banda está, para que la gente la pase bien” dijo José Luis Suarez, su Director.

Seguidamente, Facundo Schneider, quien fuera elegido Revelación de “La Peña del Festival” subió al escenario.

De la vecina ciudad de Victoria, llegó Marcos Pereyra. “Aprovechando que era una noche muy chamarritera, tratamos de hacer un poco más de chamame-canción, que es lo que más me caracteriza” explicó el músico.

La actuación comenzó con “Para cantar chamarritas” de Miguel Ángel Morelli, para seguir con Pie de cobre, cuya autoría comparte con Manuel Lazo. “Una composición dedicada al pescador”, Si tú supieras y unos clásicos del litoral, completó su espectáculo. Compartió el escenario con la diamantina, María Cuevas, en “El viejo musiquero”, una canción de homenaje a Octavio Osuna, quien fuera su gran maestro, referente y gran amigo.

“Vivimos el Festival de una manera propia, los victorienses estamos esperando que se largue la fecha del evento, para poder venir una o dos noches a disfrutarlo, o estar en el escenario”. “Es una alegría, volver a reencontrarme con este público”.

Además contó que gran parte de su vida transcurrió en Diamante, sobre todo su vida musical “todo se ha gestado desde acá, con Estudios Ríos”. Esto le permitió cosechar grandes amigos y compartir un montón de experiencias con colegas y músicos, dijo Pereyra.

Con un clásico de chamarritas, como “El chamarritero”, “Coplas felicianeras y con “El tango de Montiel, arrancó la actuación del Grupo Encuentro. Después vinieron rasguidos dobles, chamarras, polcas y música alemana.

“Nosotros, donde quiera que vamos, llevamos como siempre la bandera en alto de la chamarrita y sumamos nuestra música, la que nos identifica, venimos de una ciudad, cuna emigrante de Alemanes” dijo Bruno Fail. “Amo este Festival, es el que tenemos los entrerrianos” completó.

Los músicos diamantinos fueron recibidos con toda la algarabía del público. Corearon cada una de las canciones elegidas. Los clásicos de siempre no faltaron, De la paja a la laguna, De la costa, Solito en el albardón y Volver sin haber partido, fueron algunos de los temas, que Los del Gualeyan, interpretaron.

“No es un escenario más para nosotros, es uno de los más difíciles, nos subimos con una gran responsabilidad, ya que la gente te conoce, te ve todos los días”, expresó Julio Figueroa. “Le cantamos a la isla o al puestero, al rio”.

En la charla, tuvo palabras muy sentidas al recordar la ausencia física de Daniel “Pancita” Rodríguez, como director del Grupo. “La banda sigue con el compromiso de siempre, poniendo en lo más alto, la bandera de la música entrerriana”.

Merecidos homenajes

Durante el transcurso de la noche se hicieron distintos reconocimientos y homenajes, por parte de la Municipalidad de Diamante y el 49° Festival Nacional de Jineteada y Folclore.

A la Banda de Música “Tambor de Tacuari”, en reconocimiento a la gran labor educativa e inclusiva, que realizan con los niños y jóvenes, a través de la música y los valores.

Por su obra artística y aporte al patrimonio de nuestro Festival, se le hizo un reconocimiento al artista autodidacta, diamantino, Charly Riquelme. Cabe mencionar, que fue quien pintó el mural alusivo al Festival, que se observa al entrar al predio Martín Fierro.

A los apadrinadores Juan Colomba y Juan Carlos Viganoni, por su la labor realizada en el Campo Lisardo Gieco, en esta edición, 2020.

También tuvo su reconocimiento por el trabajo y la organización del campo, Jorge “El Turco” Saap y su hija Antonella. Además de la entrega de un presente a Oscar «Nunga» Viganoni.

Hay nuevos campeones en Diamante

La Reina de la Jineteada presentó en su noche final, 21 bastos y 20 crines, en el Campo Lisardo Gieco.

Las últimas topadas de esta edición se dejaron ver en Diamante, ajustando riendas, rebenque en mano, los hombres camperos salieron a pelear la clasificación. Por sorteo fueron elegidos los caballos para entrar al Campo. Los tropilleros expusieron sus mejores reservados.

La entrega de premios estuvo a cargo del Intendente Juan Carlos Darrichón, el Vice Intendente, Oscar Herdt y el Capataz de campo, Jorge Saap.

En la categoría Bastos con Encimera se consagró campeón el hombre de General Madariaga, Brian Gómez, en el reservado, La Secretaria, de la marca de Pollio.

En la categoría Crines, el título recayó en Luis Cartagena, en El Gancho de Viganoni.

Clasificación – Bastos con encimera

1 – Brian Gómez, de- General Madariaga – La Secretaria – Pollio

2 – Miguel Díaz, de San Pereyra – El Dormilón – Piccione

3 – Adrián Fernández, de Puerto Madryn – La Mariposa

4 – Ramón Córdoba, de Arroyo Leyes – La Sombrita – Mendizábal

5 – Agustín Zarich, de San Antonio de Areco – El Simbrón – Piccione

Clasificación – Crines

1 – Luis Cartagena – El Gancho – Viganoni

2 – Franco Izaguirre – La Mosca – Pergolesi

3 – Mariano Calderón – La Chispa – Saap

4 – Facundo Feiford – La Chisu – Mendizabal

5 – Agustín Leiva – El Facón – Acosta

Tropillas ganadoras

1 – «Los bonitos» de Néstor Sosa

2 – “La Surera” de Jorge Saap

3 – “Fortín de los ranchos» de Juan Pollio

Tradición y Patria: “Diamante Baila”

De la mano de 600 jóvenes diamantinos, el campo se vistió de danza y color. La jarra, cadena, espejito y corona, las tradicionales figuras del Pericón Nacional, se dibujaron sobre el terreno. Para finalizar los jóvenes desplegaron una gran Bandera celeste y blanca.

Previamente bailaron con los acordes, Luna roja del rio Pavón, La lindera, Yo soy el chamarritero, Taca taca del motor y la Fortinera. A Mario Mottola, se le hizo entrega de un reconocimiento por los 30 años, dirigiendo con compromiso, creatividad y pasión al Ballet.

“Soy nacido en La Rioja, la tierra del carnaval»

De la tierra de la chaya carnavalera, Sergio Galleguillo, estuvo en el escenario Mayor de Entre Ríos. El riojano supo conquistar a los espectadores que esperaban el talento, la calidez y el fiel estilo de este gran músico. “Diamante fue una chaya hermosa”.

“Volver a Diamante, para mí es un objetivo cumplido. Hace tiempo que queríamos regresar y gracias a la invitación del Intendente, hoy estamos acá”.

En su propuesta musical, no faltaron sus canciones nuevas y las clásicas de siempre, una mixtura festiva y de gran composición artística. Supo intercalar zambas, chacareras y gatos que se conjugaron con el acompañamiento de sus seguidores.

En su repertorio no faltó Niña Chay, Zamba para olvidar, El camión de Germán, Agitando Pañuelos y No sé para qué volviste, entre otras.

Con chacarera trunca invitó a parejas del público, a subir al escenario y armó un gran patio de baile, continuando la fiesta, con un gato. La generosidad de Galleguillo permitió que la Batucada local, Ecos de Carnaval, compartiera el escenario y se desató un verdadero carnaval riojano. La batucada es dirigida por Jorge “Toro” Coronel.

“Estos festivales son pilares fundamentales para que la Argentina salga adelante” concluyó.