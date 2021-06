Hasenkamp- El intendente Hernán Kisser desarrolla la primera parte de su gestión en un contexto jamás imaginado al momento de asumir, con la pandemia siendo inevitable protagonista diaria. Al hacer un primer balance, dijo a Paralelo 32 que “Los primeros meses de gestión nos permitieron acomodarnos, pero rápidamente llegó la pandemia, cambiando todo, incluidas las prioridades, los proyectos y objetivos, relegando mucho de lo que teníamos pensado hacer. Dedicamos más tiempo a trabajar todo lo que la pandemia fue trayendo, con poco margen para proyectar a largo plazo en un contexto donde la situación cambia día a día. Es una situación inédita y hacer un balance por eso es complicado. Lo que hicimos fue aprovechar el tiempo para armar proyectos que ahora están empezando a dar sus frutos y así tratar de recuperar el tiempo perdido”.

“Es difícil evaluar la gestión específica de la pandemia, porque no hay manuales para algo que no conocíamos. Intentamos estar apegados a cada planteo de Nación y Provincia. El manejo fue el que fue. Podría haber sido mejor, pero en todo el mundo, no solo acá. Al principio faltaba información para tomar decisiones, entonces era inevitable errar. Esperemos que sean los últimos meses y que con la vacunación podamos de a poco retornar a la normalidad”, agregó.

Situación sanitaria

En relación a la situación sanitaria local, Kisser se mostró tranquilo aunque siguiendo día a día los números. “Hasenkamp en las últimas semanas tuvo un crecimiento de casos como pasó en todos lados, es una situación preocupante si comparamos con otros meses, pero entendible en el contexto nacional y provincial. Como en todos lados, aumentan los casos pero en Hasenkamp, ahora, a ritmo más lento por suerte. Eso es lo que esperamos que se pueda mantener, o incluso bajar, porque te da posibilidades de acompañar las medidas de Provincia y Nación y no tener que implementar aún más restricciones de parte nuestra”.

Reconoció que, “En lo económico es complicado el momento, los comerciantes, por ejemplo, manifiestan su necesidad entendible de trabajar, como pasa en todos lados. En nuestro caso, no cayó ni aumentó la recaudación municipal. Las cuentas municipales están bien, en orden, pero para algunos sectores la economía se restringió, como en todos lados, y nos preocupa porque queremos que todos puedan trabajar y desarrollarse. La demanda de Acción Social aumentó considerablemente con la pandemia, pero con ayuda de la Provincia y recursos propios pudimos llevar de la mejor manera esos pedidos con soluciones concretas”.

Y consideró que “El acatamiento al último DNU fue bueno en nuestra ciudad, la gente entiende lo que sucede y se cuida. Ojalá ese esfuerzo de todos nos dé frutos, pero faltan algunos días para ir viendo números finales de este tiempo de confinamiento, para así sacar conclusiones”.

Proyectos

Kisser planteó a este semanario que “Durante la pandemia tuvimos meses complicados, de baja recaudación de tasas municipales y coparticipación provincial. En el verano mejoramos y eso hizo que estemos en una situación más tranquila y con mejores perspectivas. Hicimos mucho esfuerzo desde nuestro lugar para acompañar en lo económico este complejo momento y así encarar obras públicas que están actualmente en marcha. Para lo que queda del año hay más proyectos, estamos trabajando en tres cuadras de hormigón armado de Avenida San Martín con una inversión de 12 millones de pesos, con fondos propios. Estamos por empezar otra obra con pavimento de hormigón armado en Bv. Ramírez, siendo en este caso tres cuadras, como parte de un proyecto presentado el año pasado en Nación, en el marco del programa Argentina Hace I. Tenemos también proyectos para cordón cuneta y desagües de Barrio Norte, para terminar, y hay otros para sector Este y Sur que queremos antes de fin de año ponerlos en marcha. Está avanzada la financiación y esperamos que nos acompañe el tiempo y la situación sanitaria”, enumeró.

Kisser reconoció a nuestro cronista que “La trama vial es uno de los principales inconvenientes, por lo que trabajamos fuerte para mejorar calles dentro de nuestras posibilidades. Lo hicimos empezando por los boulevares, para después ir por otros lugares, calles de barrio adonde queremos llegar con un afirmado más fuerte y de mayor calidad, para que todos los vecinos, incluso los días de lluvia, puedan moverse con naturalidad”.

“Estamos también con la construcción de 30 viviendas de IAPV que vienen del año pasado. Esperemos que se puedan hacer, están adjudicadas y queremos entregarlas cuanto antes. Vemos ahora por nuevas viviendas, tenemos el Círculo Cerrado como posibilidad, que no descartamos, y queremos ponerlo en marcha, pero estamos esperando un mejor momento. Ahora una reciente novedad es la página web de la Municipalidad, renovada, algo en lo que veníamos trabajando desde el año pasado. La idea es que genere un contacto fluido con los vecinos, para agilizar muchas cosas como turnos y recepción de reclamos, además de ofrecer permanentemente información precisa. Queremos que todo esté ahí, disponible para la comunidad”.

¿Y Paraná Campaña?

El intendente Kisser no esquivó ningún tema. Otra cuestión que está en debate es qué hacer con la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. Jugar o no, con o sin público, empezar cuándo, son preguntas sin respuestas. El presidente municipal dijo que “Creo en lo personal que habría que esperar algunos meses más. No están dadas las condiciones en este momento, excede lo sanitario a las ganas que puedan tener los clubes y hasta a lo económico, sabiendo siempre que estar parados no es bueno para nadie. Pero hoy lo veo difícil, porque cualquier partido implica la presencia de mucha gente, aún sin público, porque hablás de jugadores, dirigentes, cuerpos técnicos, y eso ya es una situación peligrosa. Creo que agosto o septiembre incluso sería mejor, para arrancar más tranquilos y pensar en un torneo de primavera-verano. Sería lo más acertado, pero comunicar la decisión lo antes posible también sería importante, porque les permitiría a las instituciones planificar los trabajos de los planteles. Se debe jugar, pero no es el momento ahora”.

