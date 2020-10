Nogoyá.- Septiembre comenzó con buenos augurios para el Contador Público Nacional Carlos Alberto Sosa, ya que su primer libro fue publicado y se encuentra a la venta en librerías de Paraná, Rosario, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires.

“Liderazgo 360” es una publicación que está orientada a todo el público según define el profesional. El autor adelantó a Paralelo 32 algunos lineamientos que sigue la publicación, que pretende ayudar a las personas a tomar mejor decisiones y a lograr un mejor equilibro racional – emocional.

“Lanzar el libro significa un placer enorme, un orgullo, es un sueño de mucho tiempo. Verlo reflejado en el papel es una sensación de satisfacción, inclusive hoy lo estoy disfrutando como lector, siempre me gustó escribir, por mi viejo, por mi tío Rubio, que siempre los veía escribir y es como que ese hábito lo repliqué, entonces también es una satisfacción por mi familia”, definió el contador.

Sobre el origen de la publicación, Carlos Sosa se remontó a la década del 80 cuando formaba parte de los comercios de la familia: “el haber trabajado con mi tío Amado y mi papá en sus comercios despertó mi curiosidad por las ciencias económicas, aprendí lo que era administración, las ventas, la atención al público y la producción, siempre dentro del ámbito familiar”, dice, y afirma que siempre fue construyendo camino al andar, “siempre tenía un horizonte más allá del área contable, por en el año 1997 cuando me recibí sabía que quería hacer lo que hacía un contador y además asesorar y acompañar al cliente. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba en los negocios familiares, en pleno proceso inflacionario recibíamos el servicio de un contador y al intentar consultar acerca de la toma de decisiones, me encontraba con que el profesional no daba ese servicio, me asistía bien desde lo impositivo pero no tenía asesoramiento y era como un vacío que yo notaba en ese ámbito”. Sosa recuerda esa situación como el primer punto de inflexión, “podría decirse que la idea inicial del asesoramiento viene por ahí, luego cuando hice mi primera tarjeta, la diseñé y le puse “Asesoramiento Económico, Financiero y Comercial”, es como que ya introduje ese ámbito en mi carrera y en mi servicio”.

Pero hay un segundo punto de inflexión, “lo dan justamente mis clientes, porque me di cuenta que acompañando el crecimiento de ellos, pude visualizar que sabían mucho de sus oficios, pero no sabían de cómo administrarse. Además una de las ausencias principales que encontraba era que no sabían delegar, entonces a partir de allí también me introduzco en el mundo del liderazgo, porque yo veía el potencial de mis clientes pero estaban ocupando mal el tiempo”, explicó Carlos Sosa a Paralelo 32.

Optimizar el tiempo

En continuidad del diálogo, el profesional nogoyaense recuerda que a medida que iba generando un vinculo fuerte con sus cliente, “fue viendo sus virtudes y potenciales para la correcta toma de decisiones, también en base a los procesos de selección de personal para armar buenos equipos de trabajo”, en base a ello afirma que es un pilar fundamental la optimización del tiempo. “El primer principio del liderazgo es la optimización del tiempo, porque está comprobado que hay muchos procesos de gestión que no prosperan por la mala utilización del tiempo. La gente vive en el incendio, vive absorbida por el sistema y tiene el cerebro en modo automático, sin poder decir que no y sin poder organizar prioridades, no se reserva un tiempo para sí sola”.

¿Qué aconseja Sosa al respecto?, cambiar hábitos diarios “organizando cosas que se deben hacer y cosas que se deben dejar de hacer, guardar unos minutos al inicio del día para planificar nuestra jornada”, detalla. En cuanto a su reciente publicación y el destino de la misma, Sosa confiesa que la publicación estaba concluida hace año y medio atrás, pero demoró su lanzamiento para re orientarlo a todas las personas, “para la ama de casa, para el empresario, el docente o el estudiante. Es un libro simple para la correcta toma de decisiones, utiliza un lenguaje para que cualquier persona a medida que lo vaya leyendo saque sus propias conclusiones”, concluye.