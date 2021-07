Crespo.- El Centro de Estudiantes “Progreso Joven” de la Escuela Secundaria Nº74 Profesor Walter Heinze lleva adelante una campaña solidaria en beneficio de los chicos de la institución que necesitan ropa de abrigo. No es la primera vez que se convocan para una causa como esta, ya que buscan constantemente ayudar y participar en las distintas problemáticas que surgen en la institución.

Mauro Riffel (MR) y Abril Villanueva (AV), integrantes del centro de estudiantes, visitaron la redacción de Paralelo 32 para hablar sobre la campaña y diferentes actividades que realizan.

“La idea de la campaña surgió de un profesor. Igualmente nosotros como centro de estudiantes vemos problemáticas por las que atraviesa la escuela, y el frío es una. A cada problema tratamos de encontrarle una solución, y esta vez vimos viable entregar abrigos a chicos que les haga falta”, contó Mauro. Abril sumó: “Queremos primero centrarnos en los alumnos de nuestra escuela, pero ojalá que se pueda juntar mucho abrigo y así ayudar a más personas”.

-¿Cuándo arrancó la campaña?

-MR: Aproximadamente hace dos semanas. Afortunadamente ya acercaron bastante ropa, pero seguimos pidiendo que se sumen a donar más porque esos abrigos pueden llegar a familias de la escuela, no sólo a los estudiantes.

-¿Cualquier talle?

-AV: Sí, cualquier talle. Pedimos, obviamente, ropa que esté en buen estado.

-¿Dónde y en qué horario se puede acercar la ropa?

– AV: La pueden llevar a la escuela de 7 a 12, o a partir de las 13.10 hasta las 16. También pueden seguirnos en el Instagram, donde aparecemos como @centro74_oficial y ahí vamos comunicando todas las novedades.

-¿Los estudiantes se suman a las iniciativas?

-AV: Cuando yo arranqué, hace unos años, costaba un poco más. Pero a medida que fue pasando el tiempo y que les fuimos contando de qué se trata y para qué estamos, los chicos se fueron prendiendo.

-MR: Es importante recalcar también el apoyo de docentes y directivos, que nos respaldan constantemente y nos dan su punto de vista en cada uno de los temas planteados.

-¿Qué otras cosas han podido hacer?

-MR: Hace algunos meses hicimos una rifa para recaudar fondos y comprar los insumos de arte, que es la orientación de nuestra escuela. Visto que no llegan algunas cosas desde el gobierno, nosotros como centro de estudiantes recurrimos a otro mecanismo de financiación donde se recaudó bastante dinero afortunadamente, para comprar las cosas que necesita la institución. También pudimos conseguir, a través de un proyecto que ganamos, dos dispenser de agua frío-calor. Y ahora estamos trabajando con el municipio local y con la Provincia, en una gran planificación para la escuela que es el cerramiento del playón. Sabemos que demanda mucho dinero, pero queremos avanzar.

-¿Tienen comunicación con centros de estudiantes de otras escuelas?

-AV: Hay muchos centros que no se llegaron a armar, por la pandemia y demás. Incluso, si no me equivoco, debemos ser el único centro de estudiantes de la ciudad que está funcionando como tal. Justamente planteamos en la Municipalidad hace unos días la idea de tener contacto con las otras escuelas para organizar cosas en conjunto.

