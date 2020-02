El reconocido profesional médico, doctor Daniel López Rosetti, difundió un video en el que brinda precisiones sobre la enfermedad, y asegura que uno de los puntos que juega a favor de la Argentina para que no llegue, es la temperatura, porque es un virus que se “siente más cómodo” en el frío.

Así explicó el médico:

El coronavirus es una familia de virus. El virus es un bicho muy chiquito, es un millón de veces más chiquito que un milímetro, pero nos puede matar.

Los coronavirus son muy comunes, la mayoría de los resfríos comunes, son por coronavirus, pero hay algunos que producen más patologías y otros menos.

Hasta ahora la ciencia conocía seis coronavirus que provocaban enfermedades pulmonares severas que llevaban a la muerte, y ahora apareció un séptimo, que es el que produce esta enfermedad de Wuhan en China y que estamos todos asustados.

En China están haciendo todo lo que pueden, hasta arman un hospital de mil camas en una semana; han hecho una cuarentena en Wuhan, han encerrado a millones de personas para que no se movilicen, en la cuarentena más importante de la historia.

¿Cuándo el médico sospecha de un paciente con coronavirus? Cuando estuvo en una zona epidemiológica; cuando estuvo en contacto con enfermos; cuando estuvo en contacto en aeropuertos; cuando tiene los síntomas. Al paciente se lo aisla, se lo estudia y se lo diagnostica.

¿Por qué se llama coronavirus? Cuando lo ven con un microscopio electrónico, tiene unas puntitas y parece una corona.

¿De dónde salió? De donde salen la mayoría de los virus. La gripe es un virus que sale de un animal. El tifus lo mismo, así la mayoría de las enfermedades.

¿De dónde viene este bicho? Aparentemente, en un mercado marítimo de Wuhan donde vendían animales vivos y muertos, saltó de alguna especie al hombre; el hombre se infecta; el virus se empieza a reproducir en la base de los pulmones y empieza la enfermedad, el hombre empieza a toser y contagia al de al lado. Es decir, era un virus que estaba en un animal que no éramos nosotros, salta de una especie a la otra y entonces nos asustamos mucho porque mi cuerpo no tiene ni un solo anticuerpo porque no existía antes.

¿Cómo se infecta una persona? Con la tos del otro. Con esas microgotitas se infecta.

¿Qué tengo que hacer? Cuando toso, taparme la boca con la parte interna del codo. Siempre así.

¿Cuáles son los síntomas? Fiebre, tos seca, dolores musculares, puede haber dolor de cabeza y el diagnóstico se hace por análisis de sangre. La mortalidad es baja, es de cerca del dos por ciento, de todos modos estos son números recientes.

No hay antivirales específicos para el coronavirus. Tampoco hay vacunas, porque es nuevo. Lo que sí hay es agua, jabón, barbijos, hay que lavarse las manos como en cualquier gripe, cualquier enfermedad infectocontagiosa.

Dos cosas nos juegan a favor. Una es la distancia, estamos a miles de kilómetros, pero el mundo, en enfermedades infecciosas, ya resulta un lugar chico, así que no es el mejor de los argumentos. Y segundo, como todos los virus respiratorios, se sienten más cómodos con el clima frío y ahora hace calor aquí, así que es poco probable que lo tengamos ahora, pero puede suceder, porque este es un proceso dinámico que está en pleno desarrollo.