El bloque de diputados de la UCR envió una carta abierta al gobernador Gustavo Bordet en el que cuestionan su accionar en el conflicto suscitado en el predio Casa Nueva de La Paz, en el cual existe una disputa entre integrantes de la familia Etchevehere. El escrito es compartido por los otros bloques que conforman el interbloque de Cambiemos.

“Estamos viviendo momentos difíciles, momentos de crisis y de emergencia en lo social, en lo económico, en lo político, en lo institucional. Todas las certezas se han roto, la sociedad está confinada, con miedo, con incertidumbre. En ese escenario minimizar el fenómeno de la ocupación de tierras en el país en general y en nuestra provincia en particular, contribuye a más miedo, a más incertidumbre”, comienza la nota de los legisladores.

“Las tomas de tierra en nuestra provincia no son episodios esporádicos y no se reducen al conflicto familiar que hoy ocupa la primera plana. No se puede pedir que no se politice el conflicto cuando todo lo que subyace a las ocupaciones ilegales de predios, ya sea en campos o en terrenos en nuestras municipalidades, es un problema político que obedece al abandono de los gobiernos, a la falta de políticas integrales que combinen el trabajo con la vivienda, con la educación”, agrega.

“Sr. Gobernador, no se enrede en la contradicción de la amplitud ideológica del Gobierno nacional, que pregona el respeto a la propiedad privada, que asegura que la usurpación es un delito, pero que hay ilícitos que reflejan desesperación que deben ser tolerados cuando no auspiciados. Usted no puede aceptar que en un conflicto que se supone familiar, intervengan funcionarios nacionales tomando parte en una causa que obliga la intervención y resolución urgente de la Justicia entrerriana”, consigna.

“Usted no debió permitir que en plena pandemia, con restricciones en la circulación, hayan ingresado a la provincia cientos de vehículos con personas que se alojan en carpas en condiciones que no son precisamente las que usted ha impuesto a la sociedad entrerriana. Nuestra provincia, Sr. Gobernador, tiene todas sus instituciones funcionando, Ud. la gobierna hace casi 5 años, y antes de usted muchos de su mismo signo político. Ud. debe garantizar que todos los estamentos del Estado actúen conforme a derecho defendiendo y resguardando a las personas y sus bienes”, cuestiona.

“Por esto lo interpelamos, para ayudarlo a que no caiga en contradicciones. El Gobierno nacional parece ignorar que destruye la confianza con su inquietante ambivalencia sobre el derecho de propiedad, con sus incongruencias en materia de seguridad, o cuando activa proyectos para subordinar a la Justicia. Una activa fracción de la sociedad se manifiesta con una frecuencia que expresa su inquietud frente a estos despistes del oficialismo. No se sume usted a esa ambivalencia”, sentencia.

“Ni la oposición, ni los productores, ni nadie que se manifieste está politizando este conflicto. El Gobierno nacional lo hace al no asumir frontalmente una ideología en pugna en el seno del poder. No abone usted esa contradicción. Si realmente pretende defender la propiedad privada hágalo con todos los resortes del Estado. Interpele a la Justicia para que actúe con celeridad, garantice la seguridad y la paz social, la libertad de expresión”, plantea.

“Exija al Gobierno nacional que no tenga injerencia en una provincia que es autónoma. Sr. Gobernador, no mire para otro lado, lo que se discute en la Argentina de hoy tiene que ver con nuestros derechos, con nuestra idiosincrasia, con nuestra cultura, con nuestra constitución. Sr. Gobernador sea claro, contundente. Por su bien y por todo el pueblo entrerriano; no pierda la confianza de la gente. De ahí no se vuelve. Nosotros estamos atentos, comprometidos y dispuestos a acudir a su convocatoria. El diálogo, la búsqueda de acuerdos, la construcción de un camino común para todos y todas es nuestro objetivo y debe ser el desafío de este nuevo tiempo que nos toca construir desde los cimientos”, concluye.