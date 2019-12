El Gobierno nacional anunció que el objetivo es repartir el 80 por ciento de las tarjetas alimentarias que tiene previstas entregar del Plan Argentina contra el Hambre antes de marzo. Así lo aseguró hoy el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, tras la primera reunión del Consejo Federal Argentina contra el Hambre que encabezó el presidente Alberto Fernández.

El gobierno nacional buscará entregar en los próximos tres meses cerca de 1.200.000 tarjetas -en total serán 1.400.000 para unos 2.000.000 de niños- que cuentan con un monto de entre 4000 y 6000 pesos mensuales, dependiendo de la cantidad de hijos, para comprar alimentos en supermercados y almacenes. Los beneficiarios del plan, que se puso en marcha el último miércoles en Concordia, Entre Ríos -se entregaron 7000-, serán madres y padres de niños y niñas de hasta 6 años, embarazadas y personas con discapacidad, todos ellos titulares de la AUH.

«Vamos a ir cubriendo todo el país. Creemos, no tenemos el dato, que aumentó un 20 por ciento, en los últimos dos meses, la cantidad de personas que asisten a los comedores», sostuvo Arroyo en una conferencia de prensa que compartió con Victoria Tolosa Paz, coordinadora del Consejo Federal Argentina contra el Hambre, Narda Lepes y el escritor Martín Caparrós.

En la reunión, que se realizó en el Salón Sur de la Casa Rosada, el Presidente hizo una presentación antes unas 100 personas que integran el Consejo. «La verdad es que este plan no es el plan del gobierno, no es el plan de Alberto Fernández, es el plan de la Argentina. No soy el dueño de este plan, ya pagué el copyright a Martín [Caparrós]. Los dueños de este plan somos los argentinos de bien que no queremos que ningún argentino pase hambre», dijo el jefe del Estado.

Entre otros lo escuchaban atentamente la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; el conductor televisivo Marcelo Tinelli, Sonia Alesso (Ctera); la exsenadora Hilda «Chiche» Duhalde; Agustín Salvia (Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA); el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta; el monseñor Carlos Tissera (Cáritas); y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

«Siento que todos tenemos algo para dar, tenemos algo para ofrecer y debemos dar y ofrecer para terminar con el hambre en la Argentina. Y que eso nos va a hacer una mejor sociedad, vamos a ser mejores humanos y va a ser mejor esta sociedad el día que terminemos con eso, cuando sepamos que, en la Argentina, ese país ampuloso que se jacta de poder alimentar a 400 millones de personas se ha ocupado de alimentar a 15 millones de pobres que tienen en su tierra», describió el Presidente.

Y agregó: «Por una vez olvidémonos de nosotros, de quiénes somos, de cómo pensamos y qué representamos. Y admitamos lo indigno que es ser parte de una sociedad que no se preocupa por la gente que pasa hambre».

Arroyo destacó que «por primera vez en el país» una política pública se seguirá «en tiempo real». El funcionario también confirmó que el desarrollo del plan contra el hambre tendrá un presupuesto de 60.000 millones de pesos.

El encuentro contó con la participación de Caparrós, autor del libro «El hambre», que fue como invitado del Presidente. «No estoy para validar nada. Es porque estoy entusiasmado con que un presidente lo considere una tarea prioritaria. Que lo logren, o no, me escapa. Que hayan decidido que les importa mucho y lanzarse a esta tarea es algo que tenemos que apoyar todos los que podamos desde alguna manera distinta», explicó el periodista su presencia en la conferencia de prensa.

«Esto no es un eslogan [campaña contra el hambre]. Es empezar a trabajar. Cuando se hace eso, uno no sabe dónde va a terminar. Trabajar es muy distinto a no hacerlo», cerró el escritor.

También participaron los ministros de Economía, Martín Guzmán; de la Mujer, Elizabeth Gómez Alcorta; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Salud, Ginés González García, y de Educación, Nicolás Trotta, entre otros.

Por otra parte, Arroyo explicó que se creó la figura del Promotor de Seguridad Alimentaria y Nutricional, a cargo de los gobiernos provinciales, quienes serán los encargados de realizar el asesoramiento nutricional pertinente a los titulares de este derecho, y el seguimiento de la ejecución del programa. A su vez, se pondrán en marcha talleres de orientación para promover los alimentos sanos y frescos.

Por último, el programa cuenta con dos entidades encargadas de articular, monitorear y evaluar el Plan. Una de ellas es el Consejo Federal Argentina Contra el Hambre, conformado por el Gobierno Nacional, los Gobiernos Provinciales y Municipales con las organizaciones sociales, religiosas, los sectores laborales, económicos, productivos, las universidades y los medios masivos de comunicación. La otra es el Observatorio Nacional Argentina Contra el Hambre integrado por Universidades y Centros de Estudios como la Universidad Católica Argentina (UCA), INECO y el ISEPCi.