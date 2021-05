Dos tipos de arañas peligrosas son identificables en nuestra región

Victoria.- Un lector nos hizo llegar su inquietud tras ver una Viuda Negra (araña con un veneno peligroso para el hombre) en su casa. Al respecto, preguntamos en el área municipal encargada de fumigaciones, y desde allí nos comentaron que, efectivamente, hay datos de la presencia este tipo de insectos ponzoñosos en la ciudad.

Asimismo, el veterinario Pablo Schubert, que tiene un gran conocimiento de este tipo de animales, habló con Paralelo 32 al respecto. “En Victoria hay dos tipos de arañas venenosas que pueden complicar al hombre: la Viuda Negra y la Araña de rincón. Por lo general, esta última se encuentra detrás de los cuadros, dentro de un ropero, en zonas oscuras. Por su parte, la Viuda Negra, generalmente se encuentra en zonas peridomiciliarias”, diferenció el veterinario. Por cierto, ambas son conocidas en todo el territorio argentino, por el cual se extienden también otros 5 tipos de arañas venenosas.

—¿Con qué frecuencia se dan las mordeduras de Viuda Negra o la Araña de rincón?

—No es muy frecuente, los accidentes son poquísimos. Es más, la mayoría de las veces no generan problemas graves, al contrario de lo que muchos piensan. Ahora bien, el veneno de estos dos tipos de araña es totalmente diferente, por eso, los signos que se presentan también son diferentes.

“La Viuda Negra tiene un veneno neurotóxico y es la que causa la mayor cantidad de accidentes en Argentina. Su veneno genera dolor en la zona donde la araña mordió y síntomas generalizados de taquicardia, dificultad respiratoria y una sensación como de pecho cerrado”, detalló Schubert. Además, agregó que, en ciertos casos, el veneno puede causar la muerte de la persona mordida. Respecto de la Araña de rincón, los signos por su mordedura, según el veterinario, pueden ser locales o sistémicos.

“Sin embargo, estadísticamente en Argentina los casos anuales de accidentes por arañas son dos mil, aproximadamente, de los cuales solamente dos personas mueren. También hay que tener en cuenta que son dos mil los accidentes que se saben, de personas que van al hospital, pero hay muchos más casos en la que la persona ni va al hospital. Por lo tanto, las posibilidades de morir por una mordedura de araña son muy bajas”, señaló el profesional.

“El veneno no es tan letal como uno piensa. Por lo general muchos creen que, si una araña venenosa te muerde, entonces te va a matar, pero no es necesariamente así. De todas formas, hay que tomar recaudos”, marcó, y añadió: “tenemos cientos de especies de arañas en Victoria y todas tienen veneno, porque lo usan para alimentarse y cazar la presa. El tema es que no todas nos generan un daño. Las peligrosas en la ciudad son las dos ya mencionadas”.

—¿Qué hay que hacer ante la mordida de una araña?

—Un error común es intentar agarrar al animal para llevarlo al hospital y que lo identifiquen. Esto puede ser un error porque, si no estás acostumbrado a manipular este tipo de animales, corrés el riesgo de que te vuelva a morder y vas a tener el doble de veneno inoculado. Entonces, lo mejor es sacarle una foto nítida con el celular. Luego, hay que limpiarse la zona de la picadura con agua y jabón. Después, hay que ir al hospital. Allí se va a determinar si se trata de una araña con veneno peligroso para el hombre y van a analizar si es necesario aplicar el suero para neutralizar ese veneno.

El veterinario explicó que si alguien ve este tipo de arañas en su domicilio, debe limpiar correctamente la casa y quitar escombros, leña, o la acumulación de materiales (sobre todo si hay niños, que a menor peso reciben mayor carga proporcional de veneno). Luego, sí, pedir la fumigación del lugar. Indicó que, a la hora de retirar los escombros, hay que tener cuidado para evitar accidentes con estos animales. Por último, aclaró que la presencia de uno de este tipo de arañas en el domicilio no implica la existencia de una gran población de éstas en el lugar.

