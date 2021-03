Dos astrónomas descubrieron más de 5 mil galaxias

Las astrónomas Laura Baravalle y María Victoria Alonso encabezaron el proyecto internacional del Instituto de Astronomía Teórica y Experimental (IATE) del Observatorio Astronómico de Córdoba, adjunto a la Facultad de Matemática, Astronomía y Física (FAMAF) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Con su descubrimiento lograron establecer las posiciones, colores, morfología y tamaño de más de 5 mil nuevas galaxias. Se trató de una investigación para el doctorado de Baravalle, que dirigió Alonso.

Estas galaxias están ubicadas en una zona de difícil acceso para la astronomía óptica tradicional, detrás del disco principal de la Vía Láctea. Desde la Tierra, la gran cantidad de estrellas que hay en nuestra galaxia dificulta obtener una imagen de las galaxias lejanas que se ubican justo detrás. Para vencer esa dificultad, trabajaron desde 2012 las investigadoras de IATE.

5.563 galaxias

El proyecto se inició en el año 2012 y tras casi una década de trabajo, Baravalle y Alonso lograron identificar 5.563 galaxias, de las cuales sólo unas pocas decenas habían sido reconocidas previamente. En contacto con Paralelo 32, la doctora Alonso explicó las características del novedoso estudio que ubica a las investigadoras argentinas entre los astrónomos ‘cazagalaxias’ más exitosos del mundo.

– ¿Por qué estas 5 mil galaxias no se habían descubierto antes?

— Galaxias hay por todo el cielo pero nosotros vivimos en una galaxia espiral, que tiene un bulbo central y un disco. Ese disco contiene polvo, gas y estrellas. Nosotros, el sistema solar, nos encontramos en la periferia. Es por esto que si miramos para adentro de la galaxia, para las regiones centrales vamos a ver el plano y el centro. Por eso vemos una franja en el cielo, la llamada Vía Láctea. Por años esas regiones del cielo donde está la Vía Láctea nos impedían ver que había detrás. Además las observaciones básicamente eran en el rango óptico. En las longitudes de onda de la luz, las estrellas jóvenes y el gas brillan mucho y no dejan ver nada por detrás. Hasta que vinieron detectores en el espectro infrarrojo que permiten ver más, porque dejan pasar la luz que esta por detrás. El astrónomo Dante Minniti hizo un relevamiento del centro de la galaxia y del disco sur usando un telescopio en Chile. El relevamiento es VVV (Vista Variables in the Via Lactea). La idea principal, con el telescopio VISTA que está en Paranal (Chile, telescopio del Observatorio Europeo Austral), es estudiar las estrellas variables, o sea estrellas de la Vía Láctea. Pero yo quería ver las galaxias que estaban por detrás de esas estrellas.

Infrarrojo

– ¿Qué métodos utilizaron para visualizar y descubrir las galaxias?

— En las bandas del infrarrojo (esas bandas se denominan Y, Z, J, H y Ks, parte del espectro electromagnético que aparece más allá del rojo visible, Nota de Alonso) las estrellas se ven casi iguales en las cinco bandas. Las galaxias se ven muy brillantes en Ks y H, menos brillante en J y muy débiles hasta casi no verse en Y y Z. Entonces, usamos programas de computación que separan estrellas y galaxias, les calculan magnitudes y parámetros de forma. En diagramas usando colores y magnitudes, las estrellas están en algunas regiones y las galaxias en otras. Con los parámetros de forma y colores, separamos estrellas de galaxias. Pero hay mezcla, zonas más grises y como miramos en dirección al disco de la Vía Láctea, hay estrellas que se apelotonan y confunden las observaciones. Mi alumna, Baravalle, miró uno por uno ¡todos los candidatos! ¡La ayudamos porque la pobre estaba harta! Pero lo que pasó por el ojo son candidatos a galaxias. En esa zona encontramos menos del 1% de objetos que habían sido observados previamente. De ahí la importancia del trabajo que amplió a otro 99% las galaxias que no se conocían porque la luminosidad de la Vía Láctea las ‘tapaba’. Baravalle, empezó con este tema su trabajo final de licenciatura y terminó con la tesis doctoral.

– ¿Cómo distinguen, finalmente, galaxias lejanas de estrellas o de ‘estrellas apelotonadas’?

— Las estrellas son siempre iguales, más grandes o más chicas, en el análisis infrarrojo. Las galaxias varían, pero pueden confundirse con apelotonamientos de estrellas, de ahí los colores para decidir. Pero al final el ojo es fundamental.

– ¿A qué distancia están las galaxias más lejanas que descubrieron?

— Sin obtener un espectro y sacarle el ‘corrimiento hacia el rojo’ (técnica que sirve para estimar distancias en astronomía, N. de R.) es imposible obtener estimaciones de distancias. Es la etapa de la investigación que sigue, pero es muy costoso en tiempo de uso de telescopios.

Implicaciones

– ¿Qué implicaciones tienen estos descubrimientos?

— Aporta al estudio de la distribución de galaxias en el Universo. Detrás de la Vía Láctea en los años 90 cuando yo hice mi doctorado, los modelos daban una región de muchas galaxias. Pero no estamos encontrando esa región. Este catálogo de galaxias, chequeado a ojo, va a entrenar a redes neuronales para que en la extensión del VVV no tengamos que ver una a una con el ojo. El trabajo permitirá que la red neuronal identifique qué es ‘basura’ y qué es galaxia.

– ¿Son las astrónomas que más galaxias descubrieron en la historia de la astronomía con este trabajo de casi una década de duración?

— No es importante el número. Además de las galaxias que no habían sido vistas antes, para mí lo importante es formar a la gente, trabajar en conjunto, disfrutar de lo que hacemos.

Quién es

María Victoria ‘Vicky’ Alonso, es doctora en Astronomía, recibida en el Departamento de Astronomía del CNPq-Observatorio Nacional, de Rio de Janeiro (Brasil) (1993). Previamente, se licenció en FAMAF (1986). Tiene una extensa carrera como investigadora de CONICET y UNC, así como docente y formadora de científicos. Es vicepresidenta de la Asociación Argentina de Astronomía y miembro del Consejo Consultivo del Observatorio Astronómico de Córdoba y del centro de investigaciones IATE-CONICET, entre otras actividades.

“Además de haber formado alumnos con los cuales sigo trabajando, me he metido en algunas cuestiones de divulgación. Creo que nos debemos a la sociedad quien nos mantiene. He liderado el telescopio itinerante en el 2009, durante el Año Internacional de la Astronomía, cuando llevamos por los pueblos una charla de divulgación y el telescopio”, comentó a Paralelo 32.

