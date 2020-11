Dolores Etchevehere y trabajadores despedidos de El Diario protagonizaron una asamblea frente a Tribunales

Paraná (APFDigital).- Mientras Luis Miguel Etchevehere sigue declarando ante la Justicia entrerriana por la causa de estafa y vaciamiento de El Diario, Dolores Etchevehere junto a los trabajadores despedidos protagonizaron una asamblea pública frente a los Tribunales de Paraná.

“A los jueces y fiscales de Entre Ríos, a los políticos, les decimos que dejen de ser serviles al poder. No tengan miedo, no acepten coimas, no se dobleguen ante la presión. Tengan las agallas de hacer historia y terminar con esta mafia corrupta que tanto daño le hace a la sociedad entrerriana y a la sociedad argentina”, expresó Dolores Etchevehere.

También destacó que se trata de una jornada histórica “porque por primera vez los Etchevehere corruptos tendrán que dar explicaciones en la Justicia. Pero también histórica porque de a poco, todos los que sufrimos el accionar mafioso de los Etchevehere corruptos nos estamos encontrando en una misma lucha, una lucha por verdad, justicia y reparación”.

En ese sentido, aseguró: “El camino que emprendimos junto a Proyecto Artigas fue apenas el primer paso. Un paso muy importante para echar luz sobre lo que todo el mundo sabe pero nadie habla: los pactos de poder que existen en la provincia de Entre Ríos y que garantizan la impunidad de esta banda de delincuentes”.

Por su parte, Oscar Riani, trabajador gráfico despedido de El Diario, contó que fue “muy duro lo que hemos vivido” y expresó: “no se dan una idea lo que es quedarse sin trabajo, recibir un telegrama después de haber trabajado 30 años y saber que nunca más vamos a volver a trabajar de gráficos”.

Riani agregó un agradecimiento al Proyecto Artigas: “sin ellos no estaríamos parados acá. Ellos provocaron un hecho político que hizo que hoy la Justicia sea para todos y todas por igual. Jamás pensamos que un Etchevehere iba a venir a declarar. Hoy algo impensado está pasando acá adentro. Hoy tuvo que venir a decir dónde está nuestra indemnización, dónde están los bienes. Es un día histórico para nosotros y para la provincia. En Entre Ríos tiene que haber otra clase de justicia, no más una justicia para ricos y otra para pobres”.

Finalmente, Luz Alcain, periodista despedida de El Diario recordó: “El vaciamiento lo vivimos desde la propia redacción, fuimos viendo como El Diario se caía a pedazos, como lo vaciaban de inmuebles pero también de contenidos, fuimos viendo como era el pacto entre los distintos sectores de la empresa con la política. Fue el medio más importante a lo largo de un siglo, este vaciamiento implica además perder un medio de comunicación con un poder importante donde se ejerció dignamente el periodismo”.