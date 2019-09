El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el jueves que Michael Kozak asumirá la dirección de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental a un mes de la renuncia de Kimberly Breier.

El nombramiento sugiere que la Casa Blanca seguirá manteniendo una línea conservadora hacia la Venezuela del presidente en disputa Nicolás Maduro, incluso después de que el presidente Donald Trump destituyó al asesor de Seguridad Nacional John Bolton alegando fuertes discrepancias sobre Irán, Afganistán y otros desafíos de escala global.

Kozak fue el segundo de Elliott Abrams, el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, y desempeñó un papel importante en la configuración de la política estadounidense hacia el país este año.

El jueves, Trump tuiteó: “Mis opiniones sobre Venezuela, y especialmente Cuba, eran mucho más fuertes que las de John Bolton. ¡Él me estaba reteniendo!”.

In fact, my views on Venezuela, and especially Cuba, were far stronger than those of John Bolton. He was holding me back! https://t.co/FUGc02xiac

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 12, 2019