Diego Maier es el nuevo presidente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos

Tras la Asamblea General Ordinaria en la que la Bolsa de Cereales de Entre Ríos renovó parcialmente la Comisión Directiva, se determinó que el Cr. Diego Maier, actual subgerente general de La Agrícola Regional, ocupará la titularidad de la entidad cerealista provincial en el período 2020/2021. Será secundado por Nestor Luciani, como vicepresidente, y Oscar Vicente, como secretario.

“Es un gran orgullo esta tarea que me han encomendado mis colegas, me siento muy halagado por la oportunidad que me han dado, principalmente por el presidente saliente, Néstor Luciani, que me propuso con el apoyo de los demás integrantes de la Mesa Directiva”, señaló Maier, quien admitió que “en un comienzo me costó pensarme en ese lugar, pero al ver que somos un equipo con el que venimos trabajando desde hace tiempo acepté esta responsabilidad, previa aprobación de las autoridades de La Agrícola Regional”, resaltó Maier. “La idea es seguir trabajando de la forma que se viene haciendo”, añadió.

La Comisión Directiva de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, para el período 2020-2021, quedó conformada de la siguiente manera:

Presidente: Cr. Diego Roberto Maier

Vicepresidente: Néstor Domingo Luciani

Secretario: Ángel Oscar Vicente

Prosecretario: Aquiles Eliseo Mantovani

Tesorero: Eduardo Gherardi

Protesorero: Juan Carlos Álvarez.

Los vocales titulares son Martín Fernando Beglinomini, Marcelo Daniel Pagliaruzza, Hugo Miguel Abratti, Carlos María Trocello, Pablo Gustavo Tríbulo y Héctor Rubén Pfarher; y los suplentes son Héctor Armando Bolzán, Raúl Jesús Guridi, Santiago Raúl Furlán, Federico Raúl Solari, Juan Ignacio Boschetti, Raúl Javier Todone, Miguel Alejandro Díaz, Juan Alfredo Altuna, Diego Andrés Camuñas, Orlando Edgardo Moro, Atilio Oscar Corubolo y Pablo Jorge Alonso.

Revisores de cuentas fueron designados: Francisco Benedetti, Daniel Julio Rabey y Miguel Ángel Dellizzotti (titulares) y Leonardo Mauricio Biondi, Roque Pedro Tropini y Gastón Alexis Bolzán (suplentes).