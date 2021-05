Día de los Jardines: “Es fundamental para su aprendizaje esos días donde los tenemos en el aula”, comentaron las maestras

Crespo.- Como cada 28 de mayo, este viernes se celebra el Día de los Jardines de Infantes en toda la República Argentina. Es el segundo año en el que no se verán los festejos característicos de los chicos caminando por las calles de la ciudad disfrutando de su día, no obstante, cada institución preparó algo para sus alumnos y celebrar así esta fecha de manera virtual.

Para que cuenten sobre cómo atraviesan este contexto, Paralelo 32 habló con maestras de las diferentes salas del Jardín de Infantes de la Escuela Privada N°70 San José. Silvana Coassolo, Andrea Ulrich, Paula Caram, Rocío Venanzi, Edit Haberkorn y María Emilia Venier visitaron nuestra redacción.

“Los chicos tienen muy claro por lo que estamos atravesando. El primer día que asistieron al jardín, lo primero que hacían era extender las manitos para que les pongamos alcohol en gel y les tomemos la temperatura. En ningún momento se olvidan de los cuidados, es evidente que lo traen desde sus casas porque los padres hacen énfasis en eso. Al principio no sabíamos cuál iba a ser la respuesta de ellos frente a todos estos protocolos, pero nos sorprendieron por su rápida adaptación. El primer día nosotras los recibimos en la puerta con barbijo, una máscara, en una mano alcohol y en la otra el termómetro; éramos unos robotitos (entre risas)”, comenzaron diciendo.

Sumaron luego: “Lo que le cuesta más a los gurises es entender que no se puede compartir. Porque uno de los valores fundamentales del jardín es compañerismo; y de pronto nos encontramos con que tenemos que pedirles que no se pasen cosas de mano en mano. «Seño, ella me dio una galletita y no se puede compartir», me dijo un nene. Entonces hay que explicarles que sí se puede pero no tomándola de la mano, sino que directamente desde el recipiente”.

Sobre la modalidad burbuja y la presencialidad de los alumnos, todas las docentes coincidieron en que “es fundamental para su aprendizaje esos días donde los tenemos en el aula. Los aprovechamos al 100% y vemos que hay una responsabilidad del otro lado también, porque no falta nadie aunque llueva o truene. Sentimos que los padres valoran mucho más el trabajo de las seños de jardín, a partir de lo que pasó el año anterior en el que ellos mismos tenían que estar con cada uno de sus hijos. Es clave también la semana que están en sus casas con su familia, a las que hay que agradecerles muchísimo por todo lo que hacen por los niños. El acompañamiento de los papis es primordial para seguir con el aprendizaje”.

Dificultad y adaptación obligada

La tecnología pasó a tomar un rol protagonista a partir del 2020 en la educación, por lo que las seños tuvieron que aprender y adaptarse a muchísimas cosas que no manejaban habitualmente, para llegarle a los niños que están en una edad significativa para el aprendizaje en general. “Algunas estamos aprendiendo todavía, apoyándonos en las seños más jóvenes a las que molestamos en cualquier horario para que nos expliquen cosas. Y es importantísimo el apoyo de nuestra familia, principalmente de nuestros hijos, a los que les pedimos que nos enseñen de cero algunas cuestiones y molestamos seguido. Y con respecto a la comunicación con los chicos, el vínculo sigue a través de audios o videos que te mandan, aunque cuesta un poquito más transmitirlo”, señalaron.

Mensaje

Por último, las docentes mencionaron: “Queremos saludar a las seños de todas las escuelas de la ciudad y desearle que pasen un feliz día. Y especialmente mandamos un cariño grande a nuestra compañera Lorena Navarro, quien atraviesa un problema familiar”.

