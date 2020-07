Nogoyá.- El pasado miércoles el Hospital San Blas emitió un comunicado donde apuntó a una serie de medidas preventivas a realizar teniendo como principal eje de prevención la responsabilidad de cada nogoyaense.

«Debemos frenar la curva del coronavirus: la vacuna somos todos los nogoyaenses», tituló la dirección del nosocomio un comunicado donde valora la situación del departamento Nogoyá, que no ha tenido casos de transmisión comunitaria, “sabemos que en parte de la provincia de Entre Ríos existe una trasmisión sostenida y continua del Covid 19. Nuestro departamento aún está a tiempo de seguir sin casos positivos y no hacer crecer la famosa curva de contagios”, advirtieron.

“La responsabilidad y el rol que jugamos como ciudadanos es esencial en esta etapa, los cuidados personales y el distanciamiento socia l se transformaron en la única vacuna que nos mantendrá alejados de esta psicosis social llamada Coronavirus. Sino hay responsabilidad individual y social, nos veremos en una encrucijada sin salida en pocas semanas” señalaron desde el Hospital San Blas.

“Estamos en fase de frenar la curva. Nuestras acciones como vecinos responsables, pueden contribuir a frenar la curva provincial o a que sobrepasemos la capacidad del sistema de salud pública y terminemos ocupando las camas UCMAC (Unidades de Cuidados Mínimos de Aislamiento Complementarias) preparadas para la ocasión, en el Polideportivo Municipal.

No es el gobierno provincial y sus decisiones, no es el gobierno municipal y sus controles, no es la policía departamental y su rol de prevención y no es el hospital y sus recursos humanos preparados para atendernos, los responsables únicos si el Covid 19 llega a Nogoyá, sino que somos todos los vecinos, los cuales debemos hacer el aporte con pequeñas medidas: Usar tapabocas, mantener la higiene personal y mantener el aislamiento social siempre” recomendaron.

Por eso desde el hospital San Blas, convocaron a “blindar nuestras vidas, nuestros seres queridos y especialmente proteger a nuestros mayores con patologías previas, que son las más vulnerables”.

Limpieza y desinfección de superficies

El personal de limpieza del efector participó de una capacitación interna, a fin de coordinar actividades en la desinfección de áreas contaminadas por el virus Covid 19. La doctora Laura Aguirre estuvo al frente de la misma.

“En esta época que atravesamos complicada para las instituciones de salud, sabemos que la limpieza y desinfección de las superficies con las que ha estado en contacto el paciente con el virus, será trascendental. Por ellos en esta oportunidad, se destacó fuertemente que no es lo mismo limpiar que desinfectar. Normalmente se realiza primero una limpieza y posteriormente se requiere una desinfección” señalaron desde la institución y agregaron que la capacitación no sólo hizo hincapié en como limpiar las zonas contaminadas, sino en consejos para el cuidado personal, como realizarse la colocación y retirada de equipo de protección personal (EPP), el uso de los elementos de limpieza, como lavarse las manos antes y después de colocarse guantes.

La doctora Laura Aguirre hizo hincapié en no eliminar el agua de la limpieza en las piletas y al finalizar la tarea, lavar los baldes y trapos, colocar los baldes boca abajo y extender los trapos para que se sequen.

En cuanto al personal consideró que éste “debe usar habitualmente: guantes resistentes de uso doméstico, calzado cerrado antideslizante y resistente a líquidos, uniforme institucional, delantal plástico al realizar desinfección, antiparras y barbijos quirúrgicos al limpiar sangre o fluidos corporales, cabello recogido y no usar joyas”

En el caso de limpiar en área COVID recordó que es obligatorio usar EPP, el cual consta de Barbijo quirúrgico, camisolín hidrorrepelente de manga larga, protección ocular de montura integral, cofia, calzado impermeable y guantes debajo de los guantes de goma. “Todos estos elementos están disponibles en el hospital San Blás como en todas las instituciones públicas de la provincia” confirmaron.