Aldea Eigenfeld- Vecinos de Aldea Eigenfeld acercaron una nota a Paralelo 32 para agradecer a la Junta de Gobierno que preside Katya Schimpf y a Vialidad Provincial por los trabajos y mejoras en caminos vecinales de la zona. Indicaron que valoran las gestiones realizadas por la Junta de Gobierno para lograr este objetivo tan necesario. “Vemos en este nuevo Jefe Zonal buena predisposición y nos alienta a pensar que puede ser una buena gestión la que se desarrolle. Vemos en él a una persona de bien”, dijo Edgardo Schneider, productor radicado en la aldea y además vicepresidente de FEDECO (Federación Entrerriana de Cooperativas) en representación de La Agrícola Regional Cooperativa Limitada.

Schneider visitó la redacción de Paralelo 32 y comentó que “Muchas veces se habla de caminos sin tomar real importancia de lo que significa tener caminos en buenas condiciones. Siempre está en el tapete el tema, pero resulta dificultoso encontrar soluciones. Se piensa en formar consorcios, el diputado Esteban Vittor es uno de los que lo promueve ese sistema como solución, por ejemplo. Pero desde mi lugar, humildemente, siempre recalco que deberían ser las Juntas de Gobierno, que tienen cierta estructura, las que se ocupen de los caminos, siempre y cuando sean Juntas sin una visión clientelista, que es un mal recurrente en muchos lugares. La Junta de Eigenfeld es una de las Juntas de la provincia que más se ocupó de los caminos, más allá del signo político y de quién pasó por el cargo en el tiempo. Pero obviamente no todas las Juntas trabajan igual. Por eso creo que en muchos lugares es una herramienta que no se aprovecha, porque los fondos, desde mi punto de vista, sí alcanzan para hacer los caminos y el mantenimiento. Se trata de ser eficientes, es la clave”, argumentó.

Números

Edgardo Schneider hizo números y planteó a este semanario que “Alrededor de 110.000 pesos recibe mensualmente Eigenfeld, y más allá de que es una queja recurrente, que los recursos no alcanzan, dicho esto por muchos jefes de Junta, creo que lo que hay que hacer es administrarlos eficientemente. Lo mismo sucede con Vialidad. Muchas Juntas piensan en grandes máquinas y camiones y yo creo que solo falta un tractorcito, una niveladora de arrastre, una pala sapo y una pala frontal, y la Junta trabaja bien con eso. Y los grandes arreglos los debe hacer Vialidad, lógicamente, para lo que hay que gestionar una y otra vez”, opinó.

Siguiendo la descripción de la zona, Schneider recalcó que “En nuestra colonia hay unas 7.000 hectáreas y son 65 kilómetros de caminos vecinales aproximadamente los que están incluidos. Ahora se estuvo trabajando en la zona norte, en caminos que dan a la ruta 35. Es un antes y un después para muchos productores, porque había caminos que hace mucho no se tocaban y ahora se los reconstruyó. Aró la Junta y Vialidad vino con motoniveladora, retroexcavadora y personal”, dijo.

En relación a la problemática de los caminos, Schneider dejó claro a nuestro cronista que “No solo se trata de sacar o entrar la producción, hay temas igual de importantes como son la salud, la educación y la alimentación, que exigen la entrada y salida permanentemente de los hogares de muchos vecinos. Se despobló mucho el campo pero muchos seguimos viviendo en el campo”, dijo.

Comentó que “Me tocó en lo personal estar como tesorero de la Junta mucho tiempo. Me tocó estar “del otro lado del mostrador” y por eso conozco qué es una Junta. Siempre digo que el logro más grande que conseguimos fue interesar a la gente. En muchos lugares no pasa, lo entienden casi de modo despectivo a este trabajo, no valoran la importancia que tiene estar en una Junta. Si la gente no se interesa, cualquiera puede ocupar un cargo y se pueden tomar decisiones erradas, o puede aparecer gente a la que solo le interesa quedarse en el puesto y apela al clientelismo. O están también los que están solo de relleno, figurando pero sin hacer nada, ocupando el cargo porque nadie más lo quiso ocupar. No es el caso de nuestra Junta afortunadamente”, aclaró.

Perspectivas

Edgardo Schneider recalcó que “En FEDECO estoy hace seis años, como consejero primero y este es el tercero como vice. Llego siendo consejero en LAR y desde allí se abrió la chance de ser parte de FEDECO. Se renuevan cargos permanentemente”, aclaró.

“Como vicepresidente me permito analizar la situación con otra perspectiva, estoy en muchas reuniones, dialogando con gente importante de diversos lugares, y eso te abre la visión de las cosas. Es un contexto complicado el de los caminos. En gran parte de la provincia son un caos, están rotos y abandonados. Vialidad en muchos lugares no trabaja, ni lo hacen las Juntas, quedando todo abandonado. Lo sabe el gobernador y la presidenta de Vialidad también, saben lo que pasa, pero son estructuras difíciles de controlar”, agregó.