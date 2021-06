Victoria.- Según el Prof. Raúl Ocampo, Supervisor del Nivel Secundario, el contexto de pandemia obligó a pensar otras estrategias de enseñanza y aprendizaje, a través de la modalidad virtual por medio de la cual tanto estudiantes, docentes e instituciones debieron adaptarse.

El año pasado no hubo concurrencia a clases y a Nivel Secundario se utilizaron las TICS (Tecnología de la Información y la Comunicación) que en épocas normales fueron útiles, pero con poca o nula presencia en el aula, de un momento a otro hubo que incorporarlas como único recurso. Se implementaron conexiones con mail, grupos de WatsApp y drive, entre otros

La complicación mayor estaba dada por la falta de una explicación concreta a cargo del docente, así fue que poco a poco se fue incorporando el zoom o el meet como aplicaciones para llegar a sus estudiantes en forma directa, señaló.

Pero “todos estos recursos necesitaban de conexión de internet que representó un gasto extra en cada familia, siendo aún más complicado en escuelas de zonas rurales e islas”.

Ante esta realidad, en algunas instituciones se acercó material impreso a librerías para que se pudiera acceder o en algunos casos se entregaba material en manos, contando con la buena predisposición de algunos profesores. También el CGE aportó cuadernillos que fueron de utilidad.

En otro orden sostuvo que desde el punto de vista pedagógico “más allá de los recortes de contenidos, se continuaron planificando recorridos que eran sumamente complejos para trabajarlos de manera no presencial”. Las evaluaciones se efectuaron de acuerdo a la normativa en base a informes. A criterio de Ocampo esto representó un esfuerzo para las instituciones y especialmente para los profesores, que tuvieron que analizar cada caso, debiendo comunicarse con el estudiante – en muchos casos- para consultar las causas por las que respuestas que no se vinculaban con el trabajo.

Con presencialidad

Este año con presencialidad el docente ha venido acompañando a estudiantes que por diferentes motivos no pudieron conectase el año anterior. Además en forma paralela se tienen que abordar contenidos de este ciclo 2021. Todo esto representó una complicación.

Según el Supervisor, las resoluciones del CGE indicaban el regreso a la presencialidad a través del trabajo bimodal y el armado de cursos por burbujas, de no más de quince estudiantes en aquellos espacios físicos que lo permitían, de esta manera cada escuela definió el armado de sus aulas.

En diálogo con Paralelo 32 explicó “cuando hablamos de un trabajo bimodal hacemos mención a que los estudiantes en la semana que asisten deben contar con el normal desarrollo de una clase y la que no lo hacen deben continuar con tareas propuestas. Esto no significa que la segunda semana sea virtual, es mas no lo debe ser, porque hoy hay un órgano muy importante que es la escuela abierta”.

Promoción

Por otra parte en base a las normativas, se utiliza un concepto nuevo que es el de la promoción acompañada, esto significa que aquellos estudiantes que aun adeudan espacios cuentan con el seguimiento y acompañamiento del profesor durante la primera semana de cada mes.

En cuanto a la organización institucional, en el nivel secundario cada institución ha implementado diversas formas ya que eso depende de si comparten edificio o de las condiciones edilicias.

Planificación

Desde el punto de vista pedagógico se continúa planificando en forma conjunta y articulada con los docentes. Destacó la importancia del acompañamiento de las familias.

Sostuvo que actualmente, no hay complicaciones referidas a contagios pero sí existen aislamientos preventivos que terminan afectando el dictado de clases, porque un docente de nivel secundario recorre varias instituciones a lo largo de la semana. Un elemento preocupante para el nivel es la falta de vacunación, algo que es fundamental.

