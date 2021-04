“De qué sirve un Área específica si la mujer no tiene independencia económica”

Victoria.- La concejal del Frente de Todos Carla Almada, participó del Conversatorio Agenda Feminista y Medioambiental de América Latina, organizado por la Alianza Internacional Juvenil sobre Planificación Familiar Latinoamérica (IYAFP), en el cual se abordaron las trayectorias sociales feministas y el cuidado ambiente como patrimonio de la humanidad. En este marco, y más allá de la marcada ideología del mencionado conversatorio, la edil habló con Paralelo 32 al respecto.

—¿Qué es para vos por feminismo?

—Es una forma de construcción de la vida. El feminismo es una construcción que busca igualdad, equidad y ampliación de derechos de las mujeres y las diversidades. También es lucha, pero fundamentalmente ampliación de derechos y corregir desigualdades.

—¿Ampliación de derechos desde la legislación o desde la vivencia cotidiana?

—La ampliación debería darse desde la legislación, que tiene que ser con una mirada de género, pero también desde de lo social. Hay que plasmar en la realidad la igualdad. El feminismo es una interpretación. Hoy las mujeres y las diversidades ocupamos un rol fundamental en la construcción de este mundo.

Por otro lado, Almada dijo que abordó el conversatorio con una mirada nacional y local. “Hoy las mujeres no nos sentimos seguras al caminar por las calles. Lo de Noelia nos atravesó mucho. También, hay muchas otras situaciones en las que no se llegan a cometer delitos penados en el código civil, pero que son violentas”, dijo.

“A veces las medidas de la Justicia no llegan a dar resguardo. Acá en Victoria pasó. A la Justicia le falta un paso más. También, hay cambios estructurales en el Estado y las fuerzas de seguridad que se tienen que dar. Es muy importante que empecemos a trabajar en la Ley Micaela”, señaló.

—¿Qué pasa con el Estado y el abordaje de la violencia de género, que la violencia no baja?

—Nos falta mucho más y, también, trabajar de forma articulada. Por ejemplo, de qué sirve un Área de la Mujer si la mujer no tiene independencia económica. Muchas veces las mujeres no se pueden ir del lugar donde sufren violencia porque no cuentan con los recursos económicos. La Casa de la Mujer, por ejemplo, debe trabajar de manera articulada con el Área de la Mujer, Desarrollo Social y el área de empleo. Es decir, debemos ver la cuestión como un todo. En relación a la cuestión ambiental, Almada promovió, desde el Concejo Deliberante, la creación del Comité de Islas. Actualmente este comité funciona y se reúnen todos los meses con distintos actores. “En el conversatorio planteé el problema que tuvimos con nuestros humedales. La ordenanza que presenté al Concejo nos sirvió para comenzar a trabajar fuertemente en el tema, con una mirada del territorio sustentable y proteccionista. Como legisladora local es en lo que pude trabajar”, concluyó.

