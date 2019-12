La afirmación de este atleta, que reflejamos en el título, invita a pensar que hay que estimular a las nuevas generaciones mucho más de lo que se las alienta y motiva hasta el momento.

En los últimos años, una nueva generación de deportistas que entre otras disciplinas optó por las individuales, como el pedestrismo o las combinadas (duatlón, acuatlón, triatlón, etc.) viene decididamente siendo protagonista del deporte local. Damián Turchet (15) es uno de ellos; contó a Paralelo 32 parte del camino recorrido y sus expectativas en el deporte.

Con el entusiasmo que representa un nuevo desafío, empezó a entrenar hace casi 2 años. Cuenta que en un principio sólo participaba en pedestrismo y se fue motivando a seguir porque obtenía muy buenos resultados. Con el paso de las carreras todo se fue dando para que su participación se transforme en una sana costumbre junto a otros chicos que también empezaron a destacarse, para no perder posibilidades de estar en línea de largada.

Los desafíos fueron apareciendo y fueron cada vez interesantes, “el año pasado participé en la temporada de triatlón y salí subcampeón entrerriano. Después participé en el Duatlón Rural y salí campeón de mi categoría. También participé en algunas fechas del Duatlón de la Aet, lo que me permitió participar de copa nacional de Duatlón en La Rioja, donde obtuve el 5to puesto nacional (quedando 4to en el ranking nacional de Duatlón)”. Damián detalla con precisión situaciones muy frescas, porque le pasaron hace muy poco tiempo y todo muy rápidamente.

Destaca que fue una gran experiencia participar en la Copa Panamericana de Triatlón en Formosa, “fue una carrera muy dura, con atletas de muy alto nivel mundial, logré terminarla aunque no tuve el rendimiento que esperaba. Ahora estoy participando en el circuito entrerriano de triatlón, voy haciendo dos fechas. La próxima es en La Paz el 18 de enero”, relata, seguramente con sensaciones únicas por lo que significa estar en la emblemática fecha.

Cuenta además nuestro entrevistado que su principal equipo es su familia, que lo acompaña siempre. “Ellos hacen un gran esfuerzo por los viajes, inscripciones, costo de indumentaria, etcétera. Mis padres han tramitado algún apoyo económico municipal y provincial, pero hasta el momento no contamos con ningún beneficio”, asegura, sin perder la ilusión de que eso ocurra en algún momento, aunque también dice que está concentrado en seguir aprendiendo y entrenando.

En cuanto a su visión sobre la organización de las carreras, cree que siempre hay cosas para mejorar en las competencias, pero en general él está conforme con lo que le ha tocado, “disfruto mucho del deporte que hago, triatlón y duatlón. Mi entrenador es Isaías Trosman, me ayuda mucho y planificamos las carreras. Todo el grupo Victoria Running Team siempre me alienta y se preocupan en cada carrera”, expresa sobre la idea de grupo que también reina en su participación.

Considera que está en una etapa de aprendizaje, “en lo personal tengo que mejorar varias cuestiones todavía. Y me gustaría que los gobernantes den más apoyo al deporte. Hay muchos chicos que no pueden dedicarse al deporte por faltan apoyos, todo cuesta mucho y las posibilidades son limitadas para más chicos puedan acceder a estas lindas experiencias”, concluyó, pensando en su presente, pero también viendo con compromiso una realidad que no es igual para todos, por lo que demanda económicamente dedicarse a este tipo de disciplinas.