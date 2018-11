Luis Jacobi (*)

Esta semana hemos recibido, en dos de las cuentas de Gmail de Paralelo 32, un correo presuntamente de AFIP aunque sin el logotipo del organismo, donde se nos indica que en una compra on line que supuestamente hemos realizado en el exterior, el vendedor declaró un valor superior al que nosotros hemos declarado al momento de la compra, en consecuencia, para que nos sea remitido el paquete desde Aduana deberemos pagar una suma de dinero a través de Pago Fácil o Rapipago, para una cuenta de Mercado Pago. El correo electrónico consigna el número y recomienda algo muy básico; que no olvidemos decirle al cajero que va para una cuenta de Mercado Pago.

Aún si habríamos realizado una compra en el exterior –que no lo hemos hecho- no nos pasaría desapercibido que ese correo es apócrifo por donde se lo mire. Un burdo intento de estafa. Organismos como Afip y Aduana tienen sus propios mecanismos; para resolver estas cuestiones trabajan con bancos y no recurrirían a sistemas de cobranza alternativos como Mercado Pago.

Estos correos circulan desde hace más de un año y son tan truchos que hasta el nombre de quien se hace responsable resulta sugestivo, hasta gracioso para quien está familiarizado con el idioma italiano. Lo firma Merlina Bonamasa, en nuestro caso, y en otros intentos de estafa lo han escrito como Bonnamassa.

Quien reciba uno de estos libelos, procedentes del email servicio@afip.gob.ar , puede evitarse la tarea de investigarlo. Ni intente responder a servicio@afip porque también es apócrifo.

Esos correos de email llegan con diferentes montos y variados argumentos, siempre con la misma intencionalidad.

Es inexplicable que Afip, que todo lo sabe, no haya denunciado los números de las cuentas que se abren en Mercado Pago para estafar, o quizás los denunció en algún ministerio Fiscal que en más de un año no ha podido averiguar a quién pertenecen.

Otras cuentas de correo electrónico

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) alertó en 2017 a los contribuyentes sobre la llegada a sus casillas de correo de mensajes apócrifos que no pertenecen a cuentas oficiales del organismo.

“Las cuentas de correo electrónico notificaciones@afip.gob.ar y noti-afip.gov.ar@haider.tours NO pertenecen al organismo fiscal”, dijo la AFIP en un comunicado para alertar a los contribuyentes. Pero aquel alerta se debió a que muchos contribuyentes recibían correos electrónicos con leyendas que les advertía: “Hemos detectado anomalías en su situación fiscal. Por lo cual será investigado por la supuesta evasión de impuestos, recomendamos que tenga en cuenta la siguiente información donde ampliamos detalles del proceso de dicha notificación”. Después venía el chantaje.

e-commerce

Durante 2017 los argentinos compraron por Internet 263.000 productos por día, según informes de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), dato que agregamos porque indica la magnitud posible de estas estafas, por el volumen que ha alcanzado el e-commerce.

Estemos alerta, estas truchadas son conocidas como fishing (pescar) y cada mil correos que se envían siempre habrá un puñado de peces inadvertidos que muerdan el anzuelo. También se pesca con promesas de premios por sorteos en los que nunca hemos participado, supuestos saldos en Anses, etcétera.

El correo electrónico que hemos recibido esta semana dice:

———- Forwarded message ———



Estimado/a le informamos que su envío proveniente del exterior se encuentra retenido en la sucursal RETIRO

(Correo Argentino – Centro Postal Internacional) Av. Antártida Argentina 1100 (esq. Letonia) C1104ZAB Buenos Aires Buenos Aires C.F. Argentina.

Debido a una inconsistencia en su DDJJ deberá abonar un importe de $1.560,89 (PESOS ARGENTINOS) para completar el total de tasas de impuestos, esto ocurre ya que el vendedor ha declarado un valor superior al

declarado por usted en su DDJJ. Se adjunta un numero de 10 digitos con el cual podrá abonar en cualquier sucursal Pago Fácil o Rapipago.

Numero: 43906-21698

Dictele es numero al cajero aclarandole que es para ingresar dinero en MercadoPago. (a los acentos te los debo. Nota de P32)

Cabe aclarar que de no realizar el mismo no podrá retirar ningún envío a partir de 5 días de recibido este correo.

Una vez que se reciba el mismo se liberará el paquete y en un plazo de 7 días lo recibirá en su domicilio.

Atte.

Merlina A. Bonamasa.

Afip – Servicio Puerta a Puerta.

Solo tres tips que los delatan: Primero, Afip solo manda notas con su logotipo; los estafadores no lo hacen porque en caso de ser detenidos se los acusaría de falsificación de documento público, en cambio una condena por “pescar incautos” no le duele a nadie y quizás el juez de garantías te felicita por picarón. Segundo, Afip no tiene un servicio puerta a puerta y tampoco tiene amigos, razón por la que no les da a sus contribuyentes el tratamiento de “estimado”. Tercero, Merlina no puede estar hecha de tan buona massa si se dedica a estafar.

(*) Periodista. Director de Paralelo/32