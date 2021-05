Cuartos de penal

Por Estanislao Firpo.- El particular formato del fútbol argentino hizo vivir cuatro definiciones apasionantes en la instancia eliminatoria de la Copa LPF, y los arqueros se convirtieron en figuras tras los disparos desde los doce pasos.

Sebastián Sosa, Leonardo Burián, Gabriel Arias y Agustín Rossi fueron los encargados de brindarle el pase a semifinales a sus respectivos equipos que, por diversas fallas en los noventa minutos de juego, no pudieron hacer la diferencia.

Independiente, luego de varios condicionantes en la etapa regular, enfrentaba a Estudiantes. Los dirigidos por Julio Falcioni (golpeado anímicamente por el fallecimiento de su esposa), incomodaron al conjunto pincharrata con sus veloces ataques, pero sólo una vez lograron hacerlo de manera efectiva contra el portero rival. El plan del Rojo pasaba por la conexión entre Blanco y Silvio Romero, quien se retrasaba unos metros desde el frente del ataque, y cambiar la dirección de la jugada al extremo derecho o izquierdo con Palacios o Velasco. Esa fue la tendencia del juego hasta la expulsión de Ortega. A partir de allí, se precipitaba el cero a cero por la escasa propuesta de ambos.

Entonces, llegaba el turno del uruguayo Sosa bajo los tres palos para definir la serie. El uno tapó los remates de Cauteruccio y Noguera para sellar el pase a la siguiente instancia. Punto a destacar del arquero: Un gran porcentaje de los disparos a su palo derecho, es atajado por él.

El rival de Independiente para semifinales surgió del encuentro entre Colón y Talleres. Los dirigidos por Eduardo Domínquez fueron los mejores de la Zona A y buscaban hacerse fuertes de local, pero los cordobeses mostraron su buen funcionamiento para generar un primer tiempo de muchas emociones. Castro le daba la apertura del marcador al conjunto sabalero, mientras que Fragapane, rápidamente, sellaba el empate.

Burián y Marcos Días tuvieron bastante acción durante los noventa minutos y la finalización de la serie iba a pasar por ellos en los penales. Fue allí donde el portero uruguayo, en modo Copa Sudamericana 2019, le tapó el disparo a Pérez y le dio el avance a los cuatro mejores a Colón.

La otra semifinal se empezaba a conocer desde el juego entre Vélez y Racing. El partido disputado en Liniers fue el mejor en cuanto a propuesta futbolística y nula especulación. Los dirigidos por Pellegrino y Pizzi eran ambiciosos, atacaban y buscaban de distintas maneras, pero fue la Academia quien mejor se sintió en este contexto. El tridente Copetti, Cvitanich y Chancalay, más el esfuerzo defensivo del equipo, fueron claves a la hora de frenar las subidas del local y eso lo incomodó demasiado al fortín. De esta forma, y a pesar de haber 25 intentos de remate al arco, el encuentro finalizaba 0 a 0.

Nuevamente salía a relucirse otro arquero de gran presente en el futbol argentino. Se trataba de Arias, quien, tras lanzarse a su palo derecho en el segundo intento, levantó su pierna zurda y tapó el remate de Lucas Janson. Así, Racing quedó a 180 minutos del título. Vélez en cambio, luego de ser el más ganador de la etapa regular, eliminado.

El último semifinalista surgió del Super Clásico del fútbol argentino. Boca y River se enfrentaban en la Bombonera, aunque el contexto no era el adecuado (hace mucho no lo es) por los contagios de Covid-19 en los dirigidos por Marcelo Gallardo.

Con varias bajas, el millonario saltaba al campo, y el conjunto de Miguel Russo desperdiciaba las posibilidades que esto le generaba. A la vista estaban las carencias que el Xeneize tenía para asociarse y generar de mitad de cancha hacia adelante, ya que, River no podía suplir algunos espacios a espalda de sus volantes y Boca podría haberlos aprovechado mejor. Sin embargo, se encontró con el gol de Tévez.

En el complemento, Gallardo hizo algunos retoques que dieron sus frutos, y tras varios fallidos Xeneizes, River pudo encontrar funcionamiento desde Paradela en el centro de la cancha, Galván por izquierda y Álvarez en la derecha. Este último, iba a convertir el empate definitivo.

Cuatro tandas de penales en cuatro partidos de Cuartos del Final de la Copa LPF. Todos los encuentros se definieron con disparos desde los doce pasos, y esta vez fue el turno para Rossi que, atajó remates a ambos costados a Angileri y Ponzio.

Así se cerraban los cuartos de final, con equipos que arriesgaron más y otros menos, pero donde ninguno pudo definirlo en los noventa minutos. Los arqueros fueron figuras en los penales y este fin de semana tendrán nueva cita en San Juan. Los cruces son: Cólon vs. Independiente y Racing vs. Boca. ¿Habrá nuevamente penales? ¿Serán los arqueros otra vez los responsables de darles el pase a la final a sus equipos? Lo único cierto es que los cuatro conjuntos pueden estar a dos empates de ser campeones de este particular Fútbol Argentino.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...