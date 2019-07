Ver un eclipse solar y, en particular, uno total como el que se pudo apreciar este 2 de julio desde zonas de Chile y Argentina, es una experiencia inolvidable. Las espectaculares imágenes de la Luna interponiéndose entre la Tierra y el Sol, y dejando todo a oscuras, hablan por sí solas. Si no lo pudiste presenciar, o fuiste testigo pero te gustaría volverlo a vivir, no desesperes.

Lo realmente raro es que un eclipse solar total sea visible desde un mismo lugar, como una ciudad, algo que pasa en promedio cada 375 años. Pero en general estos fenómenos ocurren en algún punto de la Tierra cada 18 meses.

A continuación te mostramos cuándo sucederá el próximo eclipse solar y de qué tipo será en cada país de América Latina, según la NASA:

14 de diciembre de 2020

Además del eclipse solar total de este martes, el sur de Chile y Argentina fue testigo de este mismo fenómeno natural el 26 de febrero de 2017 y volverá a serlo el 14 de diciembre de 2020. Sí, la franja de totalidad del próximo eclipse solar visible desde América Latina pasará por la región de la Araucanía y parte de Los Ríos en Chile, así como la zona central de las provincias argentinas de Neuquén y Río Negro.

Ese fenómeno del 14 de diciembre de 2020 también se verá de forma parcial en el resto de los territorios de Argentina y Chile, pero también en Bolivia, Paraguay y Uruguay, y partes de Brasil, Ecuador y Perú.

14 de octubre de 2023

Muchos en América Latina tendrán que esperar hasta el 14 de octubre de 2023 para ver un eclipse solar que, para algunos privilegiados, será anular. Su denominación se debe al anillo de luz solar que rodea a la Luna en la fase central del evento, un espectáculo distinto al eclipse total pero también muy atractivo.

Así como existe una franja de totalidad, hay una franja de anularidad, que en este caso recorrerá partes de Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia y Brasil.

Entre las muchas ciudades que atravesará esa franja están Albuquerque y San Antonio en EE.UU., Campeche y Chetumal en la península de Yucatán, Cali en Colombia y Joao Pessoa en Brasil. No obstante, todos los países del continente americano podrán ver este eclipse al menos de forma parcial.

Desde 2024 hasta 2040

Si ninguna de las fechas anteriores te sirve o si queres planificar con (mucha) anticipación, aquí tenes un calendario que va más allá de los dos eventos ya mencionados hasta 2040 y donde solo figuran los eclipses solares totales.

Fecha del eclipse Lugar Duración máxima 8 de abril de 2024 México, Estados Unidos, Canadá 4 minutos con 28 segundos 12 de agosto de 2026 Ártico, Groenlandia, Islandia, España 2 minutos con 18 segundos 2 de agosto de 2027 Marruecos, España, Argelia, Libia, Egipto, Arabia Saudita, Yemen, Somalia 6 minutos con 23 segundos 22 de julio de 2028 Australia, Nueva Zelandia 5 minutos con 10 segundos 25 de noviembre de 2030 Botsuana, Sudáfrica, Australia 3 minutos con 44 segundos 14 de noviembre de 2031 Panamá 1 minuto con 8 segundos 30 de marzo de 2033 Rusia, Alaska 2 minutos con 37 segundos 20 de marzo de 2034 Nigeria, Camerún, Chad, Sudán, Egipto, Arabia Saudita, Irán, Afganistán, Pakistán, India, China 4 minutos con 9 segundos 2 de septiembre de 2035 China, Corea, Japón 2 minutos con 54 segundos 13 de julio de 2037 Australia, Nueva Zelandia 3 minutos con 58 segundos 26 de diciembre de 2038 Australia, Nueva Zelandia 2 minutos con 18 segundos 15 de diciembre de 2039 Antártica 1 minuto con 51 segundos