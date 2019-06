En medio de la crisis económica que se vive en Argentina, los trabajadores tendrán un pequeño alivio con la primera cuota del aguinaldo o sueldo anual complementario (SAC) que se cobra a mitad de año, mientras que la segunda cuota se paga en diciembre.

Según indica la ley 27.073, el medio aguinaldo se debe pagar antes del 30 de junio y antes del 18 de diciembre y las empresas deben respetar esas fechas límites para el pago, aunque cuentan con hasta 4 días hábiles de retraso, principalmente para sectores en el que el componente salarial es muy volátil (por horas extra, comisiones o jornales) y se necesita esperar hasta fin de mes para tener la información completa y liquidar el salario complementario correctamente. De todas maneras, algunas empresas suelen adelantar la remuneración adicional para que el aguinaldo no se junte con el salario de julio.

Por su lado, algunas provincias como Corrientes, Mendoza y Chaco comienzan este miércoles 19 de junio con el régimen de pagos a los empleados estatales, mientras que, por ejemplo, Córdoba hará lo propio entre el martes 25 y el jueves 28.

En cuanto a los beneficiarios de las jubilaciones y las pensiones no contributivas, la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) informó el cronograma de pagos que va del 17 al 21 de junio. El pago del aguinaldo de mitad de año se hará al mismo tiempo que el cobro correspondiente a junio.

Cabe señalar que, según la Ley de Movilidad, este haber viene con un aumento del 10,74 por ciento a partir de este mes. Es importante desatacar que el día de cobro varía de acuerdo a la suma que percibe el beneficiario y la terminación de su Documento Nacional de Identidad (DNI). En todos los casos, la fecha límite para ir a cobrar es el 10 de julio próximo.

Cómo se calcula. Se toma en cuenta los salarios de enero a junio, incluyendo el sueldo básico, las horas extras y otros plus que se hayan percibido. De esos seis montos, se toma en cuenta el mayor y se divide en dos, el 50% se paga a fin de junio, y el resto en diciembre.

Por su parte, las asignaciones familiares como la Asignación Universal por Hijo (AUH) se toman como un subsidio de la ANSES, por lo tanto no forman parte del salario y no se tienen en cuenta para el cálculo del medio aguinaldo. Debido a la inflación, en muchos sectores rigen los pagos retroactivos que generan cierta confusión a la hora de hacer el cálculo para el aguinaldo. Es que, los empleados en relación de dependencia pueden percibir con el salario de junio sumas que corresponden a meses previos. Sin embargo, los pagos retroactivos no se suman al mes en el que se abonan, sino a los meses en los que correspondería ese pago.