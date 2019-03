Victoria.- Los créditos por el sistema UVA tiene consonancia con las variables de la inflación, la escalada de esta última y la suba del dólar impactaron en forma directa en las cuotas, especialmente de los hipotecarios. En este caso se ha conformado en principio en Buenos Aires pero después de fue extendiendo al interior un grupo de Facebook “Hipotecarios UVA autoconvocados” que aborda la problemática del sector, el incremento de las cuotas y alternativas existentes.

También por esta modalidad muchas personas compraron automóviles e inmuebles y la sorpresa fue mayúscula a observar la evolución del plan de financiación.

En la ciudad de Victoria hay ejemplos que lo patentizan, un cliente gestionó una financiación en un banco local porque le faltaba una parte del dinero para cerrar la adquisición de un auto. Hace aproximadamente un año solicitó 223.000 pesos y comenzó a pagar cuotas que en principio fueron de 5 mil pesos mensuales, después se fueron incrementando hasta llegar a más de 9 mil. Al consultar el banco, cuánto era el monto adeudado comprobó con preocupación, que para cancelar el crédito en su totalidad tenía que depositar 243 mil pesos y pasó 12 meses pagando cuotas.

Paralelo 32 consultó el Santander Río donde informaron que no fueron muchos los créditos hipotecarios otorgados, porque la modalidad exigía la constitución de un plazo fijo y cuando vencían los términos, iniciaban la firma de formularios y la presentación de documentación para otorgar el beneficio. Según comentaron las solicitudes estaban en trámite porque los interesados tenían la colocación del dinero que venció entre enero y febrero por lo cual no pudieron brindar más información al respecto.

El Banco Nación otorgó 62 créditos para viviendas por el sistema UVA y si bien no brindaron precisiones con respecto a casos concretos, en base a las estimaciones, quienes comenzaron a pagar una cuota de 8 mil pesos, ahora se transformaron en 12 mil. También confirmaron que nadie dejó de pagar las cuotas y no ingresaron en mora. Tampoco solicitaron refinanciaciones o se presentaron planteando imposibilidad para cubrir los pagos o han puesto en venta las propiedades. También explicaron que actualmente no hay solicitudes de créditos hipotecarios que se financian por el sistema UVA.

De todas maneras la información proveniente de medios nacionales – que extractamos a continuación – puede ser una herramienta de consulta para aquellos tenedores de créditos que tengan problemas.

Actualidad

Esta situación que se vive en nuestra ciudad, por ahora, dista de lo que ocurre a nivel nacional especialmente en las grandes urbes,

Con la corrida cambiaria y la inflación del casi el 48% durante 2018, aquellos que accedieron a los crédito hipotecarios UVA se vieron envueltos en una deuda interminable que se acrecienta mes a mes por lo que se organizaron en grupos de redes sociales para asesorarse y contenerse frente a las dificultades que tienen para pagar. Algunos quisieron acceder a la cláusula que permite alargar el plazo a 7 años más y otros no descartan vender sus propiedades. En octubre del año pasado el Gobierno anunció la posibilidad de activar una cláusula que permite extender el pago de los créditos aunque, según denunciaron deudores a Perfil, “eso quedó en un aviso mediático, oficialmente a los bancos no les llego nada” y, además, “tenías que tener ciertos requisitos para acceder”, agregaron.

En el caso de Mariela Cancelliere, administradora del grupo de Facebook “Hipotecarios UVA autoconvocados”, se vio más perjudicada al haber perdido la fuente laboral.

Refinanciación

Sobre la posibilidad de extender su deuda fue contundente “el colectivo rechaza la cláusula de 7 años, eso sirve en un país con inflación lineal”. Además, Cancelliere aclaró que, en la práctica, “esto quedó como un aviso mediático, oficialmente a los bancos no les llegó nada. En la cláusula del contrato ya existe la extensión, ya estaba dentro del crédito. Encima tenía que tener ciertos requisitos para acceder a esa cláusula”. “No veo bajar mi deuda, la veo subir. Hay casos que ponen la propiedad en venta, pero para acceder a este crédito ya nos endeudamos porque hay que pagar el 20% de la vivienda, entonces hay que pagar la cuota y devolver el dinero a familiares y amigos. No quedamos empatados (con el banco), no hicimos un negocio”, concluyó. El grupo “Hipotecarios UVA autoconvocados” fue creado en julio de 2018 para la ciudad de Buenos Aires, que se extendió a otras regiones, por un grupo de cinco personas que habían accedido al crédito y se vieron alarmados por el aumento “vertiginoso” en las cuotas. Hoy cuentan con más de 3 mil miembros, entre ellos abogados y economistas que, además de ser deudores, ayudan con asesoramiento. Lema del grupo de Facebook “Hipotecarios UVA autoconvocados”.

Han tomado contacto con legisladores para que se presente un proyecto que limite estas cuotas, pero no se ha conseguido demasiado, desde el gobierno sostienen que es un acuerdo entre privados a pesar de que muchas financiaciones fueron otorgadas por bancos oficiales.

(Fuente www.perfil.com).