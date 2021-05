Covid: Durísimo mensaje de una enfermera a los que no lo toman en serio y lloran cuando les toca

Nogoyá.- La jefa de enfermería del Hospital San Blas, de esta ciudad, habló en nombre de sus compañeras y compañeros de trabajo, cuestionando la actitud desafiante de algunos vecinos frente al virus y dijo que están “arrasados” y cansados pero continuarán la lucha: “Tranquilo genio catedrático recientemente graduado en Covid vía Google, igual te vamos a atender”, ironizó por los que creen saber más que la ciencia. Lo hizo en el marco de una conferencia de prensa en la que hablaron primero los médicos del hospital, en relación del colapso que sufre la ciudad por la multiplicación de enfermos por Covid-19

Noelia Díaz dio un duro mensaje, pero nada alejado de la realidad que transitamos. “De la puerta para afuera se seguirá discutiendo de política, de las medidas, de la restricciones, de las libertades individuales. Habrá gente que nunca tocó un libro de medicina dando explicaciones sobre qué contagia y qué no, dando cátedra de que es saludable y que no, seguirán diciendo que esto es solo una gripe y descreerá de todo lo que diga hasta el médico más calificado del mundo”, cuestionó el personal de salud, asegurando que desde lugar leen y escuchan todo lo que se dice desde hace más de un año, “a muchos los vi caer internados, vi el temor en sus miradas cuando se dieron cuenta de que esto no era una joda. Los vi insultar –porque no lo atienden rápido– al pobre enfermero o médico que hace 8 horas está envuelto en una bolsa y que respira atrás de un barbijo. Los veo llorar desesperados y con una angustia galopante cuando un familiar está internado y no pueden acompañarlo. Y lo peor de todo es que me falta mucho por ver todavía”, lamentó Noelia Diaz.

Ante la reinante contradicción de un sector de la sociedad a las medidas de restricción, la jefa de enfermería mencionó: “debatan, marchen, reclamen, hagan lo que crean necesario que tengan que hacer y lo que deje tranquila su conciencia. Pero si mañana les toca caer internados a ustedes o algún familiar, y no tenemos recursos para atenderlos, los quiero tranquilos. Tranquilos, de brazos cruzados, aguantando. Aguantando a la par de los que laburamos en salud y venimos sosteniendo toda esta mierda”.

En continuidad de su mensaje, ratificó que el plantel de enfermería continuará en la trinchera, donde no hay nadie a quien echarle la culpa, saben con que recursos cuentan y ya no dan más.

“Colapsaron los sistemas de salud de países de primer mundo, ¿en serio creían que se podía cambiar la suerte de nuestro deficiente sistema de salud? Lamento desilusionarlos, pero no. Y no queríamos llegar a esta situación porque conocemos la muerte bien de cerca. Nos codeamos con ella todos los putos días y nos arrasa. Hay días que nos arrasa”, dijo visiblemente emocionada. Pese a esto, aseguraron que seguirán dando pelea, “no sabemos ni de dónde seguimos sacando fuerzas para seguir estando ahí y vamos a seguir estando. Así que tranquilo genio catedrático recientemente graduado en Covid vía Google. Tranquilo que si mañana necesitas atención, vas a tener un equipo de salud que aunque agotado, va a hacer lo necesario para que te sientas bien” concluyó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...