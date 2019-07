Días atrás, Rotonda Group S.A. fue notificada del inminente corte de energía eléctrica ante la falta de pago de una deuda que supera el medio millón de pesos. El tiempo límite para abonar concluyó este viernes. Rotonda Group no abonó. La Cooperativa Eléctrica concretó el corte y desde entonces el predio se abastece de generadores a base de combustible.

Ante la gravedad de la situación, Rotonda Group informó al Ejecutivo municipal de Gualeguaychú respecto de la inminencia del corte, considerando que afectaría no solo a los usuarios del servicio de transporte a larga distancia, a la emisión de pasajes en las boleterías, a los comercios que se encuentran dentro del predio, sino también a la oficina de Turismo que funciona dentro de la Terminal. La Municipalidad se limitó a constatar la falta del suministro de energía por falta de pago.

Desde la concesionaria responsabilizan a las empresas de transporte de pasajeros de larga distancia -concretamente las pertenecientes al grupo Derudder y Jovi Bus- por el incumplimiento del pago del canon establecido por el Concejo Deliberante de la ciudad, el cual actualizó el monto estipulado respondiendo al mecanismo aprobado en la ordenanza sancionada en 2017.

El conflicto entre Rotonda Group y las empresas de transporte viene de larga data; cuando se creía que una ordenanza que estipulara el canon por el derecho de andén en la Terminal iba a aproximar la solución del conflicto, esto no ocurrió: las deudas ante la AFIP por la facturación de los montos que indica la ordenanza devino en el embargo de las cuentas de Rotonda Group, a lo que se suman los siete meses de deuda con la Cooperativa Eléctrica.

“Derudder y Jovi Bus abonan el precio que quieren, en relación a montos desactualizados, mientras ellos aumentan los pasajes cada vez que lo consideran necesario. Incumplen la ordenanza y no reciben a cambio ningún tipo de sanción. Desde la Municipalidad no nos responden y pretenden que todo sea dirimido en la Justicia, mientras no cierran los números para garantizar el servicio. Hace mucho tiempo que estamos dando nuestro mayor esfuerzo para sostener las fuentes de trabajo, para afrontar el aumento de los costos fijos, pero la situación es insostenible”, denunció oportunamente Silvina Carré, administradora de Rotonda Group.

Carré expresó que “las empresas están pagando 121 pesos de canon desde hace aproximadamente cuatro años, cuando afrontábamos sueldos de 13 mil pesos y se pagaba siete mil pesos mensuales de luz. Actualmente los empleados cobran alrededor de 30 mil pesos por mes y las facturas de luz son de 80 mil pesos. Esta es la realidad y no tenemos como afrontarla”, publicó R2820

Y la empresaria reclamó: “Con su inacción, el Ejecutivo local premia a los empresarios que no cumplen con la normativa vigente. Así vivimos en una ciudad donde las leyes no valen nada para los poderosos”.

Cabe recordar que a comienzos de la temporada de verano 2019 la concesionaria bajó la barrera impidiendo el ingreso de los micros de Derudder y Jovi Bus ante “el incumplimiento en el pago del canon”. A cambio, la Municipalidad multó cuantiosamente a Rotonda Group y labró cientos de actas de infracción para los colectivos que subían y bajaban pasajeros en la vía pública. Pero el conflicto siguió creciendo, y en este momento atraviesa uno de sus peores momentos, con la Terminal sin contar con el suministro de energía eléctrica, constituyéndose en la postal de una construcción en penumbras.