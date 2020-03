Buenos Aires (Argentina).- «Vamos a fomentar, fuertemente, el distanciamiento social», dijo hoy el miembro del Comité de Infectología Eduardo López , durante una conferencia de prensa realizada en Casa Rosada, luego de la reunión que encabezó el presidente Alberto Fernández por la expansión del coronavirus en la Argentina.

En el encuentro con la prensa estuvieron presentes el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García , y varios especialistas. Recomendaron una serie de medidas de prevención que incluyen evitar los saludos de manos, los besos en la mejilla, compartir el mate y tomar dos metros de distancia con las personas.

«Aunque resulte antipático, solicitamos a la gente tomar estas medidas», dijo López.

Por su parte, el ministro de Salud reiteró que los adultos mayores deben hacer autoaislamiento. «Por ejemplo, en lugar de cine que miren películas en la tele», dijo.

Ginés González repasó también las medidas tomadas por el Gobierno a propósito de la pandemia y destacó que la decisión «que más consenso tuvo» fue la de no cerrar los establecimientos educativos.

«Tiene un impacto social muy grande y no tiene un impacto considerable en la salud. Los chicos no son un grupo vulnerable. Y si no van a la escuela están en otro lado y aumenta el riesgo para los adultos. Desde el control de la epidemia, en este estadio, podría ser contraproducente el cierre de los colegios», dijo.

La reunión en Casa Rosada fue encabezada por el Presidente, luego de la firma, ayer, de un DNU que establece estrictas medidas de prevención a propósito de la expansión del nuevo coronavirus Covid-19 . Participaron de la reunión buena parte de sus ministros, epidemiólogos y especialistas en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada.

Cuatro recomendaciones del Gobierno:

.No dar la mano para saludar.

.No saludar con besos.

.No compartir el mate.

.Dejar dos metros de distancia con otras personas.