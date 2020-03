Victoria.- Las restricciones por causa del coronavirus se van ciñendo sobre la sociedad, como medidas de precaución. A partir de hoy no funcionarán confiterías bailables, carreras cuadreras y fiestas en clubes. Los cines podrán trabajar sentando a los asistentes butaca por medio. La policía actuará en conjunto con Inspección Municipal, hasta donde municipalidad acompañe. Consultamos esta tarde con el Jefe Departamental de Policía, Com My. José Berón, quien confirmó a Paralelo 32 que está vigente una Ordenanza Municipal prohibiendo la concentración de personas o actos masivos. Agregó que Inspección Municipal no habilitará ningún evento de esta naturaleza. “Nuestra obligación es controlar para que se cumplan con estas disposiciones, en conjunto con Inspección Municipal”, remarcó.

Entre otros, no se habilitarán eventos bailables, por lo tanto este fin de semana, además de las confiterías se incluye una carrera cuadrera, fiestas en clubes, y no funcionará la boite del Casino. Con respecto a este último, comentó que la empresa se allanó a lo dispuesto por el protocolo nacional, tienen infraestructura y un aparato que mide la fiebre a distancia y se aplicará a todo el público y limitaciones en el servicio gastronómico, entre otros (ver comunicado IAFAS en esta misma edición).

También consultamos sobre fiestas como cumpleaños de 15 o casamientos. Al respecto señaló que el problema se da cuando se realizan en domicilios privados, allí Policía y Municipio tiene limitaciones porque la responsabilidad es de los organizadores. “Por nuestra parte, a partir de la existencia de un Decreto de Necesidad y Urgencia de la Nación, otro de igual tenor del gobierno de la provincia y una normativa municipal, queda expedita la vía de la actuación judicial para determinados casos”. También se comunicaron anoche con los presidentes de clubes informando que no pueden realizar ningún tipo de reuniones masivas o fiestas.

La norma municipal contempla restricciones por 15 días y es prácticamente similar al decreto del gobierno de Entre Ríos, pero este último determinó que el plazo se extienda por 30 días.

Ni siquiera las clásicas pintadas al aire libre que llevan a cabo adolescentes en grupo están autorizadas.

Ante esta realidad, se va tomando conocimiento de algunas cuestiones propias de los que no aceptan cumplir con las disposiciones vigentes. Según datos recabados en un lugar, por fuera de los boulevares estaban organizando una fiesta. Sobre este caso en particular Berón explicó que van a actuar junto a Inspección municipal en todos estos casos, e inclusive cabe la presencia de SADAIC, porque son fiestas que no han sido autorizadas.

Lo que queda fuera de estas resoluciones por el momento, es la actividad en las escuelas.

Secretario municipal

Cuando consultamos vía audios al Secretario de Gobierno y Hacienda, Sergio Navoni, dijo que “no hay nada claro de parte de nadie”, porque lo que hizo el gobierno provincial fue recomendar, dejando espacio abierto a que cada municipio vaya tomando sus decisiones.

Asesor legal

Por su parte, el doctor Eduardo Ruda, asesor letrado de la Municipalidad, no opinó sobre las generalidades del caso aunque se refirió a lo dispuesto para salas de juego y casinos: “El IAFAS dispuso limitar solo la cantidad de personas en los casinos. El Casino Victoria presentó un protocolo, donde dice que tiene elementos para detectar síntomas. El personal municipal no va a ir a controlar eso. La Municipalidad no tiene posibilidad de hacer este tipo de controles sanitarios, por lo que no atenderá eso”.

Lo que no está previsto

Hay una pregunta –entre otras– para la que parece no haber respuesta, y es la situación de alguien que tiene, pongamos como ejemplo, un casamiento con cientos de invitados para hoy sábado a la noche, con el servicio ya trabajando, algunos invitados en camino, salón alquilado y novios en la expectativa. ¿Cómo se les dice y quién se lo dirá, que se prohíbe esa fiesta y se clausura el salón? Por eso decimos que no todo está muy claro en estas medidas restrictivas, donde se permiten algunas cosas pero a medias, como por ejemplo, que la pareja de enamorados se siente en butacas separadas en el cine, y alguien controle que esto se cumpla.