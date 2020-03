Crespo- Los viajeros que tienen programadas excursiones al exterior, principalmente Italia, no han suspendido sus viajes, tampoco lo hicieron las agencias donde los contrataron. Las salidas se cumplen con normalidad con las recomendaciones de medidas preventivas como el frecuente lavado de manos, taparse la boca y nariz al toser o estornudar, usar desinfectante para manos a base de alcohol. Hasta el momento no se han cancelado ningún viaje al extranjero por temor al contagio del coronavirus CoVid 19 se informó a Paralelo 32.

Las agencias de turismo consultadas en nuestra ciudad coinciden en que los viajes se realizan en tiempo y forma estipulados aunque la recomendación oficial del Gobierno Nacional es «no viajar a Europa, Estados Unidos, Irán, Japón, China y Corea del Sur”, donde hay mayor cantidad de casos de coronavirus. Y, en el caso de hacerlo, cumplir a su regreso con una cuarentena de 14 días para evitar la propagación del virus.

Uno de los agencieros señaló a Paralelo 32 que se dio el caso puntual de una empresa de aerolíneas que propuso a un viajero con destino a Italia posponer el viaje sin costo adicional, pero es el único caso que se conoce. Por otra parte, hace tres días volvieron viajeros que recorrieron Italia y se refirieron a la merma de gente en la calle, como detalle destacable.

No resulta sencillo para un viajero modificar la fecha de un vuelo. Según explicó la propietaria de otra agencia, la penalidad que aplica la empresa de aerolíneas depende de qué categoría de vuelo se adquirió y generalmente resulta onerosa. Los pasajes más caros son los que tienen cierta posibilidad de recupero del valor, no obstante la devolución tarda hasta 60 días.

Desde las agencias señalan que la caída de contrataciones al exterior, donde alguna influencia puede tener la enfermedad que se expande por el mundo, tiene una combinación de factores, donde juega un rol decisivo la aplicación del impuesto del 30% por parte del gobierno.

Obligación de cumplir cuarentena

Este martes el presidente Alberto Fernández aseguró que será obligatoria la cuarentena para las personas que viajaron a los países más afectados por el avance del coronavirus. Si bien no dio demasiados detalles, el jefe de Estado adelantó que las personas que incumplan “estarán incurriendo en un delito”.

“La persona que cumple esa cuarentena de 14 días tiene la obligación de recluirse en soledad en su casa. No es voluntario, no es una recomendación: deberá hacerlo con las consecuencias que eso supone y si no lo cumple, estará incurriendo en un delito, que es poner en riesgo la salud pública”, aseguró Fernández en diálogo con el periodista Mauro Federico en FM Delta.

El mandatario planteó, además, que en los próximos días se evaluarán medidas como “suspender el trato con Italia” y la suspensión o no de los espectáculos públicos para evitar la expansión del coronavirus. “Evaluamos si suspendemos la entrada de personas desde Italia por el coronavirus. Ayer lo discutimos y lo vamos a resolver en los próximos días, así como qué hacemos con los espectáculos públicos”, planteó.

El Presidente también respaldó al ministro de Salud, Ginés González García, que reconoció su sorpresa por el avance en el país del COVID-19. “La lógica que imperaba entre los infectólogos era que el virus se destruye con el calor, y Argentina está todavía en verano y entonces lo que todos planteaban es que va a llegar más tarde por el clima de América Latina, y para nuestra sorpresa llegó antes”.

Penas por incumplimiento

Según el código penal (artículo 202), será reprimido con reclusión o prisión de tres a quince años, el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas. En tanto, el artículo 203 dispone multas de entre 5 mil a 100 mil pesos cuando la propagación fuera cometida “por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los deberes a su cargo». En el caso de que tuviere como resultado enfermedad o muerte “se aplicará prisión de entre seis meses a cinco años”.

Entre Ríos actualiza protocolos de actuación ante nuevos datos epidemiológicos

El Comité de Organización de Emergencia en Salud (COES) brindó una nueva conferencia de prensa en la Sala de Situación de la cartera sanitaria provincial, donde se detalló la realidad provincial en relación a las patologías transmisibles emergentes. Allí el director de Epidemiología, Diego Garcilazo, brindó precisiones en torno a la protocolización y recomendaciones impulsadas desde el COES para el abordaje del coronavirus. La instancia estuvo presidida por la secretaria de Salud, Carina Reh, acompañada por el secretario de Políticas de Salud y Bienestar, Guillermo Zanuttini.

En ese marco Zanuttini expresó que «Estamos organizándonos desde la estructura de servicios para adelantarnos y dar la mejor respuesta posible, con el dinamismo que imprime esta situación, teniendo en cuenta que cada día hay nuevas recomendaciones”.

En tanto que Garcilazo informó que según datos de la cartera nacional ya son 17 los infectados en Argentina, entre los que se registra un fallecimiento. Esta situación ha motivado la actualización de los protocolos para la definición de casos sospechosos, así como la ampliación de las recomendaciones.

A partir de las últimas directivas, se considera caso sospechoso a toda persona que presente fiebre y uno o más síntomas respiratorios (tos, dolor al tragar, dificultad respiratoria) sin otra causa que explique completamente la presentación clínica; y que haya provenido en los últimos 14 días de zonas con transmisión local (China, Corea del Sur, Japón, Irán, Italia, España, Francia, Alemania) o haya estado en contacto con casos confirmados o probables de Covid-19. También se considera sospechoso de Covid-19 a todo paciente con enfermedad respiratoria aguda grave que requiera asistencia respiratoria mecánica debido a su cuadro respiratorio y sin otra causa que explique el cuadro clínico.

Asimismo, detalló que el COES adhirió a las normativas nacionales del Ministerio de Educación y del Ministerio de Trabajo, relacionadas a una licencia excepcional para los individuos que retornen de los destinos con transmisión activa; y que, con las adecuaciones de nuestra realidad sanitaria, también se suscribe a las cuatro recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación dirigidas específicamente para escuelas en la fase actual (de contención); aquellas orientadas a personas mayores (65 años o más) que es uno de los principales grupos de riesgo.