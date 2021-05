Ramírez- Este sábado 15 de mayo Cooperativa La Ganadera cumple 69 años. En el Salón del Cine Ideal, hoy Club Atlético Racing, el 15 de mayo de 1952 se constituyó la cooperativa. La comercialización de la hacienda de pequeños y medianos productores era el principal inconveniente, ya que gran parte de los vacunos eran cargados en vagones del ferrocarril y llevados a frigoríficos, siendo una práctica frecuente de propietarios de grandes lotes de hacienda. Los pequeños productores decidieron entonces establecer un lugar de concentración y colocación de hacienda en remate feria y fueron dando pasos tras ese objetivo.

Los comienzos fueron modestos. No se contaba con un local para funcionar, ni personal ni martillero. Pero se fueron superando obstáculos con esfuerzo conjunto. Las mejoras de las condiciones de vida de la familia rural y la comunidad siempre fueron temas que recibieron un tratamiento prioritario, con diversas actividades desarrolladas para lograr avances.

Cambios

La Ganadera se convirtió en una institución que a pesar de obstáculos, fue creciendo primero en Ramírez y después en su zona de influencia, con pasos firmes que aún hoy se siguen dando. Sin embargo, todo lo que fue pasando parece quedar lejos si el túnel del tiempo nos lleva apenas un año hacia atrás, cuando el comienzo de la pandemia cambió nuestra vida para siempre y nos obligó a adaptarnos a la nueva realidad.

En el marco de las medidas anunciadas en ese momento por el Presidente Alberto Fernández, desde la entidad establecieron disposiciones para garantizar la producción. Resolvieron desarrollar una modalidad de trabajo diferente y en el caso de los remates, implementaron la transmisión a través de redes sociales, con acceso restringido para los remitentes y tomando las medidas del caso con los presentes.

Fue un gran paso. La Ganadera fue pionera en una decisión que después otros siguieron. Hoy las subastas televisadas están a la orden del día y muestran su éxito, ya que con tecnología, se logra que las ofertas puedan llegar en tiempo real para la puja de interesados en comprar animales.

Nuevas formas

A la par del cambio de paradigma agropecuario, en nuestro país se fueron desarrollando nuevas formas de producción y comercialización. En el sector ganadero, alejó actores pero acercó innovación. A las subastas convencionales que tienen a los postores de cuerpo presente en el lugar de la feria, se le sumaron las que son filmadas y transmitidas por Internet, televisadas en vivo.

Los negocios vía WhatsApp o por teléfono son modalidades que se acentuaron con las restricciones que impuso el aislamiento. Pueden dar fe de eso en La Ganadera.

Bautismo profesional

Los remates de hacienda por Internet son una herramienta de comercialización innovadora para la ganadería. Pero la realidad es que nadie sabía cómo iba a reaccionar el mercado. Sin embargo, desde que comenzaron, no pararon de crecer y asentarse.

Este año en la Sociedad Rural de La Paz, fue el Corredor Germán García, responsable de una oficina de la cooperativa en esa localidad, el que tuvo su debut como Martillero. El joven profesional, de 29 años y gran conocedor de la ganadería, lleva casi cuatro años trabajando en la institución. Tuvo su chance y la aprovechó consiguiendo buenos números en la subasta.

En la previa de un nuevo aniversario de La Ganadera, detalló a Paralelo 32 que “La posibilidad surgió teniendo en cuenta que al ingresar en 2017 a la cooperativa ya estaba cursando la carrera de Corredor y Martillero Público. Se fue dando no tan de casualidad, sino que en algún punto fue algo que quería. Me recibí, me matriculé y me dieron la posibilidad, que agradezco”.

Explicó a este semanario que “Mi función consiste en salir a recorrer y visitar a nuestros productores para llevarles buenas opciones y para que nos sigan consignando la hacienda de los remates. Siempre voy con la verdad, con los valores de mercado, y por eso siguen confiando en el trabajo que hacemos”, dijo.

Germán opinó que en su función “No hay un secreto para un buen trabajo, pero sí es fundamental lograr la confianza genuina del productor. Para eso hay que ir con la verdad y cumplir lo que se dice. Ellos saben que en cuanto nos consignan la hacienda, está bien trabajada y defendida”.

La virtualidad

Al opinar sobre esta nueva modalidad definitivamente instalada, García aclaró a nuestro cronista que “Los productores se acostumbraron muy bien a los remates virtuales. Es parte de nuestro trabajo también facilitarles las cosas. El productor está conforme con las transmisiones, por cómo se emite, la calidad. Lo destacan a eso. Se les pasa después el resumen de ventas, informan cómo quieren el pago y demás detalles para cerrar todo.

Es un trabajo mancomunado que se viene haciendo entre la cooperativa, el productor y el grupo de transmisión”, recalcó. García opinó que entre Ramírez y La Paz, hay muchas similitudes en el trabajo. “La principal concordancia es la conformación de buenos grupos humanos, ya que sin eso sería imposible avanzar. Sea Ramírez, La Paz, María Grande, Esquina, Villa Elisa, el equipo siempre tiene la camiseta puesta para dar lo mejor.

En Ramírez hay un mayor volumen de hacienda, con un gordo de excelente calidad, bien terminado, y acá tenemos un buen gordo pero nos falta un poco en la terminación. Y La Paz es una muy buena plaza donde los feedloteros o algún productor que engorde en campo natural puede buscar la invernada y se llevará lo mejor de la provincia”, opinó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...