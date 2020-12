Confirman días de salida colectivos de Crespo a Retiro

Crespo- Desde la boletería de FlechaBus, adelantaron a Paralelo 32 los días y horarios de salida de colectivos durante el mes de diciembre de Crespo a Retiro. Los viajeros indefectiblemente deben gestionar el Certificado Verano, bajando previamente la aplicación CUIDAR a su celular.

La empresa fue habilitada luego de presentar BioClean, su sistema de gestión de higiene y bioseguridad, a través del cual incorporó un proceso de sanitización con nebulizadores UVL y dotó a las unidades de luz UV para lograr que los espacios interiores del transporte sean más seguros y puedan respaldar los intentos de controlar la transmisión del virus para el SARS-CoV-2 y otros patógenos virales potenciales transmitidos por el aire.

Los días y horarios de salida establecidos para el mes de diciembre, desde la terminal de nuestra ciudad, son:

Domingo 13: 10:15 hs y 23:50 hs

Jueves 17 de diciembre: 23:55 hs

Viernes 18: 10:15 hs y 23:50 hs

Domingo 20: 10:15 hs 23:55 hs

Domingo 27: 10:15 hs y 23:55 hs

Cómo gestionar el Certificado para viajar

El viajero primeramente debe bajar a su celular la App CUIDAR y completar el test sobre síntomas. Luego clickear donde dice «Certificado Verano», poner «Agregar» y es re-direcciona do a la página argentina.gob.ar

Ahí hay que bajar hasta donde dice «¿Todavía no lo tenés? Sacalo ahora» y completar con los datos personales datos.

No hay inconvenientes si no se dispone todavía de los pasajes para el viaje, en ese campo se pone que no se tiene ticket y al certificado lo envían igual. Lo mismo con el alojamiento, se puede poner que es particular o propio y aclarar que no se cuenta con comprobante.

Una vez completado el formulario, el viajero recibe el certificado por email, a los 3 días aproximadamente, por lo que conviene gestionarlo con tiempo.

También te puede interesar