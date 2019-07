Victoria (Paralelo 32).- En la zona rural de cultivos tradicionales de nuestro departamento, dos emprendedoras hicieron una plantación de una especie exótica, que cuando había avanzado fue afectada por la pulverización de un productor vecino, dañando la plantación. La semana pasada en un acuerdo de mediación ante el Juzgado Civil y Comercial, este último se comprometió a no aplicar fitosanitarios en ese sector, manteniéndose a una distancia prudente.

Se trata de la moringa, especie de tipo oleífera oriunda de la India, que tiene altas propiedades como suplemente alimenticio y también se utiliza en farmacología. La plantación fue afectada en un 100%, por tratarse de un predio chico ubicado en el acceso a Rincón del Doll (Ruta 11 Km 85) denominado Las moringas.

El proyecto llevado adelante por la propietaria del campo, Judith Reld, y la ingeniera agrónoma Mónica Vallecillo, se propusieron en 2017 iniciar la producción de moringas para introducir en el mercado una especie de interés nacional e internacional por sus múltiples usos que van desde la alimentación humana (como suplemento dietario), alimentación animal (forrajes) y de uso medicinal.

La primera de las mencionadas explicó que en su momento les comentaron a todos los vecinos sobre el emprendimiento que se proponían hacer en ese lugar, incluyendo a Carlos Sobrero, que sembraba en el lugar. A pesar de esto –según la emprendedora– igualmente a través de una máquina fumigadora este último aplicó herbicidas en el lote contiguo, provocando un daño total al cultivo de moringa.

“La cortina de álamos que teníamos de protección quedó quemada y a la plantas de la mencionada especie, que tenían aproximadamente 3 metros de alto, también las afectó en forma total. Perdimos la producción”, sostuvo Reld.

Actualidad

Actualmente han construido un invernáculo y están en la primera etapa con plantines en masetas en etapa de desarrollo. El resto de los ejemplares que murieron no se pueden tocar, porque si bien se hicieron peritajes, han aconsejado a los titulares del predio que hasta que no haya un fallo definitivo de la justicia, debe quedar como hasta ahora.

Según dijo Reld a Paralelo 32, cuando se informaron de lo que había ocurrido solicitaron a la Dirección de Agricultura de la provincia que profesionales de agronomía hicieran un informe al respecto, porque es el órgano de aplicación. Constataron que los daños habían sido totales. A esto se suma una auditora especialista en peritajes, que fue contrataba, la que corroboró esta situación. Por otra parte se enviaron a un laboratorio de Santa Fe gajos y hojas de plantas afectadas, donde corroboraron la presencia de glifosato sumado a otros agroquímicos. El dato sobre los “otros agroquímicos” no ha trascendido.

Por otra parte, de acuerdo a las normativas vigentes, cuando se realiza una aplicación se debe contar con una receta firmada por el Ingeniero Agrónomo interviniente y el responsable del procedimiento, pero solamente les presentaron un papel con los datos de lo que se había utilizado. Para la titular del emprendimiento, la inversión fue muy importante y tenían contrato para entregar la producción.

Explicó que son pioneras en nuestro país en la implantación de esta especie oriunda de India, especialmente de la zona del Himalaya, donde hay aproximadamente 16 especies. Con mucho esfuerzo consiguieron semillas para que se afiance en la zona. “Hicimos una selección importante de simientes para probar en un invernadero”. Les llevó mucho trabajo y el objetivo era dejar un sector para plantas “madres” (semillas) y otra para corte, que obviamente se perdió.

Daños

A partir de la audiencia que convocó la semana pasada el Juez Márquez, se logró firmar una medida cautelar en el marco de un acuerdo, por el cual Sobrero no puede fumigar con ningún fitosanitario en cercanías de ese predio. Agregó que esto en principio les genera tranquilidad porque no se puede continuar invirtiendo sin garantías para hacerlo. Por cuerda separada se sigue una presentación judicial por daños y perjuicios contra el mencionado productor, que todavía no tiene resolución.

Con respecto a la estimación de la pérdida, sostuvo que no hay un valor, o al menos sería difícil precisarlo, porque no solamente cuenta el trabajo sino que el proceso de desarrollar una especie exótica en nuestro país representa una alta inversión. Además estaban construyendo un salón comercial, un laboratorio, y adquirieron maquinarias con un gran esfuerzo, pero tuvieron que paralizar todas las obras. A partir de la firma de la mediación comenzaron con los trabajos nuevamente. “Las pérdidas, teniendo en cuenta todo esto, son cuantiosas”. Las plantas llegaban a los 3 metros y estaban a punto de “largar” las vainas pero quedaron inutilizadas.

Propiedades

Hay mil y una formas de comer moringa. Las hojas frescas tienen un sabor similar al rábano. Puedes consumirla en ensalada, mezclada en batidos, o al vapor. Para la retención de nutrientes óptimo, se aconseja consumir las hojas poco después de la cosecha.

Otra opción es utilizar polvo de moringa, ya sea en forma de suplemento o añadido a los batidos, sopas y otros alimentos para la nutrición extra. Se puede utilizar en forma de té, o también añadir a bebidas. El sabor del polvo es fuerte por lo que la cantidad aceptable puede depender del paladar del consumidor.

Tiene una importante cobertura y actúa como un aporte el tratamiento de una cantidad de enfermedades, por la cantidad de vitaminas, aminoácidos y propiedades antiinflamatorias. También como suplemento de forrajes.

En diálogo con nuestro Semanario, explicó que el proyecto va a continuar y el objetivo inicial era vender las hojas frescas porque tienen clientes en nuestro país que les interesa el producto, entre ellos el Sanatorio Adventista, que tiene una línea de productos naturales. También fabricarían comprimidos o cápsulas como suplemento dietario.