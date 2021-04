Con 25 mil alumnos la Universidad Autónoma es la institución más grande de Entre Ríos

El abogado Luciano Filipuzzi fue elegido nuevo rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) durante la asamblea universitaria realizada el 18 de diciembre de 2020. Asumió el 21 de diciembre en reemplazo del bioingeniero Aníbal Sattler, quien se mantuvo al frente de la universidad por ocho años. Filipuzzi decidió dar un impulso al desarrollo de infraestructura, como signo distintivo de su gestión, según señaló en una entrevista con Paralelo 32.

Elección de autoridades

Sobre el proceso electoral que renovó también las autoridades de cada una de las cuatro facultades de la UADER, Filipuzzi reconoció que se realizó “una elección que no fue sencilla”, debido a la emergencia sanitaria por la pandemia. “Siempre marco que entre octubre y noviembre no se podía transitar entre departamentos; hubo mucho esfuerzo en las distintas facultades por lograr listas de unidad, salvo una facultad, Humanidades, la más grande, que hizo un proceso eleccionario, con idas y venidas, hasta se judicializó”. Pero, destacó que finalmente se respetó el calendario electoral.

– En un aspecto la Universidad está consolidada: tiene la mayor cantidad de alumnos en Entre Ríos. ¿Cuáles son los problemas y desafíos de UADER para consolidarse?

— Como lo acaba de decir, es la universidad con mayor cantidad de alumnos. En 2003 era la mitad de la universidad más grande en ese momento, hoy pasó a ser la universidad más grande de la provincia de Entre Ríos. No solamente eso, es la universidad provincial pública más grande del país, entre siete universidades provinciales. Tenemos 25 mil estudiantes universitarios. Y si se suman las escuelas primarias y secundarias incorporadas, como la Normal o la Técnica de Crespo, llegamos a 35 mil. El dinero que Nación pone en todas las universidades públicas, se divide por la cantidad de habitantes, da 5 mil y pico de pesos por habitante en Córdoba y en Santa Fe. Si se toma todo lo que Nación aporta en universidades nacionales para Entre Ríos da unos 2.700 pesos. La diferencia la da UADER, casi, porque tampoco llega a nivelar. UADER surge de los viejos institutos y profesorados terciarios que ya existían en Entre Ríos. Eso, hoy en el presupuesto de UADER representa un 65%. El costo de UADER dando un salto de calidad como universidad, hoy, es sólo un 35% más.

– Estos institutos terciarios en su momento, tenían profesorados y tecnicaturas. Con UADER, se les da con uno o dos años más de estudio una salida con título universitario.

— Creo que fue la visión cuando se creó UADER (gobernador Sergio Montiel. NdeR). De esos profesorados surgieron muchas licenciaturas, agregándoles año o año y medio, con adaptaciones, se lograron carreras universitarias. Es un proceso que hoy se está dando en todo el país: a los profesorados ir llevándolos a ser universitarios. También, el sistema universitario obliga a estándares más altos de calidad. Hay carreras, que en la Ley de Educación Superior están en los artículos 42 y 43, acreditan por CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria) y son carreras esenciales. Para acreditar se piden niveles de exigencia, laboratorios, investigación y extensión, que elevan la calidad del egresado.

Déficit en infraestructura

– Vayamos a uno de los déficits: la infraestructura. Hay universidades públicas nacionales con la misma antigüedad, tienen una infraestructura más consolidada. ¿La Nación no da fondos para las universidades provinciales?

— En Paraná tenemos un terreno para el campus, pero las carreras están dispersas en escuelas. La falta de infraestructura es un tema que desde el primer momento me ha desvelado. Quiero que sea una impronta de esta gestión la obra dentro de la universidad. Fue el gobernador Bordet el 21 de diciembre al acto de asunción. Cuando hice mi discurso, le marqué que si se podía comprometer por el edificio que tiene ya la estructura a medio hacer. Le dije que debería terminarlo e inaugurarlo él. En menos de un mes se estaba llamando a licitación y el 13 de febrero estábamos haciendo la apertura de sobres. Pero con eso no alcanza. Son 3 mil metros cuadrados cubiertos, solamente para una sola facultad. Habría que pensar otro edificio igual y otras dependencias. Esa obra hecha en un plazo de dos años, nos solucionaría un 40% a 50% del déficit en Paraná. En Paraná hay un comedor que fue readaptado, va a ser para la carrera de Servicios Gastronómicos y una ludoteca se va a transformar en aulas. De todas maneras, por los fondos nacionales que no son parte de las universidades provinciales, es una de las peleas que va a venir, con números concretos: el 26% de los estudiantes de UADER son de otras provincias.

