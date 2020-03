Crespo (Paralelo 32).- En la tarde de este viernes 13 de marzo, el doctor Marcelo Cerutti, responsable del Área de Salud de la Municipalidad de Prensa, atendió a la prensa para dar respuesta a las consultas que surgen luego de que en la provincia de Entre Ríos se decretara la emergencia sanitaria al igual que en Nación.

Al ser consultado sobre lo que refiere una emergencia sanitaria como la anunciada este mediodía en la provincia, el profesional indicó que es más bien de cuestión administrativa permitiendo dinamizar la compra de insumos, asignar partidas, personal, o hasta la habilitación de camas en hospitales como se anunció.

Sobre los alcances de la emergencia y restricciones en eventos de concurrencia masiva, Cerutti explicó que “desde el municipio nos regimos por lo que establece epidemiología de la provincia y el ministerio de Salud de la Nación, que son quienes dictan las normas. Es así que en la conferencia de prensa de hoy, tanto la ministra de Salud como el director de Epidemiología, fueron claros en las cuestiones que se deben adoptar como medidas y es así que determinaron que no sean más de cuarenta personas las que estén en un espacio cerrado, y seguramente esto tiene su fundamento epidemiológico”, indicó. A la vez que comentó que “en eso los epidemiólogos son muy taxativos”.

Estas medidas son adoptadas en una primera instancia como prevención pero con el transcurso de los días se pueden ir modificando y surgir nuevas indicaciones porque “sabemos que el virus está con nosotros, pero lo que no se sabe es cómo evolucionará en nuestro territorio. En algunos países la evolución fue más tipo meseta, más tranquilo, mientras que en otros lugares ha sido más progresivo presentándose mayores cuadros de contagio y fallecidos. Por estas cuestiones es que debemos estar alertas, pero no sembrar el terror debido a que no se sabe aún cómo será la evolución, y todas las medidas que se están adoptando son para el caso de que si comienza una epidemia que la misma sea en forma de meseta y no con picos tan altos”, mencionó el Dr. Cerutti.

-Quienes hicieron viajes al exterior deben hacer cuarentena según lo establecido por la normativa del decreto de emergencia Nacional. ¿Cómo actúa el municipio ante esta medida?

-Esto está en lo que es la responsabilidad individual de las personas; y aquellas personas que no cumplen con la cuarentena corresponderá una pena como se informó. En este sentido deberemos ser todos solidarios en cumplirla, y si alguien no la cumple avisar para que la policía sea quien actúe ante el caso.

-La restricción de reuniones masivas conlleva a replantear actividades de índole pública y privada ¿Qué sucede con los espacios habituales de circulación de personas como ser supermercados, restaurantes, bancos, empresas, etc?

-La mayoría de las empresas han estado tomando medidas, he hablado con algunas y se están tomando medidas con eso. En cuanto a la cantidad de gente creo que pasa por la responsabilidad de cada uno. No deberíamos juntarnos como una acción solidaria. No nos juntemos por el otro, porque si es una persona joven que puede tener el virus y puede pasar como una gripe fuerte y nada más, pero si hay un mayor que puede tener una enfermedad de base como ser hipertenso, diabético, con insuficiencia cardíaca o renal, con un proceso oncológico, tiene muchas probabilidades de contagio y pasarla mal. Tengamos en cuenta que hasta el momento las dos personas que han fallecido en nuestro país, eran personas con antecedentes.

En este tema hay que apelar a la responsabilidad de cada uno, que es difícil, y todos piensan que difícilmente les puede pasar; pero hay que ser cuidadosos y cumplir con las normas que se establecen que en definitiva, como mencioné, se adoptan como prevención considerando que estamos recién viendo cómo actúa el virus en nuestra región y además estamos entrando al otoño donde se comienzan a presentar los casos de índole respiratorio.

Aplicación por parte de la policía

Consultado por Paralelo 32 sobre las actividades de índole privada –casamientos, cumpleaños de 15- que se deben desarrollar este fin de semana y que hay programadas en el lapso de los 30 días en que se aplica el decreto de emergencia sanitaria en la provincia, el Comisario Lisandro Reyes indicó que “en el artículo 4 del decreto indica que los eventos que no se pueden realizar en otra fecha y que son impostergables, se permitirán hacer”, indicó. Seguidamente mencionó que “esto habilitaría a que se lleven a cabo eventos como casamientos o cumpleaños de 15. Pero no se permite la realización de eventos en los que se cobre una entrada. Lo mismo se da con fiestas que soliciten un servicio adicional de policía, como ser un boliche bailable; tampoco se pueden llevar a cabo para evitar la aglomeración de personas”.

¿Qué expresa el decreto?

Recomendaciones sobre eventos sociales de cualquier índole en relación al nuevo Coronavirus (COVID-19) en la fase actual de contención. Actualización 13/03/2020 16:00hs.

Las recomendaciones son dinámicas y pueden cambiar según la situación epidemiológica al momento del evento.

DECRETO N° 361/20 MS

“Artículo 4° Suspéndase, durante un plazo de treinta (30) días contados a partir del dictado del presente decreto, en el ámbito de la provincia de Entre Ríos la realización de todo evento cultural, artístico, recreativo, deportivo, social, de participación masiva y, en forma consecuente, las habilitaciones otorgadas por los organismos provinciales a sus efectos.”

Actos oficiales que superen las 40 personas quedan suspendidos.

Eventos con participación limitada o masiva de personas que provengan de países con transmisión sostenida (definidas por el Ministerio de Salud de la Nación):

Deben ser suspendidos

Eventos con participación masiva (más de 150 personas) ya sea en espacios cerrados o al aire libre.

Deben ser suspendidos

Eventos con participación limitada entre 40 y 150 personas (ejemplo: cines, teatros, salas culturales, restaurant, casinos).

Podrán continuar con sus actividades con disponibilidad de espacio adecuado que asegure una distancia mínima entre personas de 1 metro. (Ejemplo: butacas libres entre personas). Además, se debe garantizar las condiciones generales de higiene y las medidas recomendadas para prevención de infecciones respiratorias..

Eventos con participación limitada hasta 40 personas

Podrán realizarse asegurando las medidas básicas de higiene recomendadas y medidas generales para la prevención de enfermedades respiratorias.

En eventos deportivos se recomienda el desarrollo sin concurrencia de público. Las prácticas deportivas con participación reducida podrán realizarse garantizando las condiciones de higiene y las medidas recomendadas para prevención de infecciones respiratorias.

Personas de 65 años o más y personas con factores de riesgo deben evitar desarrollar actividades fundamentalmente en lugares cerrados con importante concurrencia de personas.

Se solicita su pronta notificación a todos los miembros del Comité de Organización de Emergencia en Salud (COES) para distribución a las áreas del estado correspondientes.