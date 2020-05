Crespo (Paralelo 32).- Nuestra ciudad, como tantas otras en el país y en la provincia, decidió incorporar desde el 17 de abril una medida adicional a las elementales del lavado frecuente de manos y distanciamiento social preventivo para neutralizar la propagación del Covid-19. En este sentido, a través de la ordenanza Nº 055/2020 se dispuso que sea obligatorio el uso de tapaboca o barbijo comunitario para quienes ingresen a comercios, consultorios, oficinas públicas o privadas y lugares donde se comercialicen o tramiten bienes y servicios. No es obligatorio su uso cuando circula una persona sola en un vehículo o en la vía pública.

“El uso del tapaboca dio resultado en varios países del mundo y si todos lo utilizamos hace que disminuya hasta 50% la circulación del virus”- explica la Farmacéutica, Especialista en Esterilización, Lorena Ruhl, profesional de nuestra ciudad que se desempeña en el Hospital San Martín de Paraná.

La profesional recomienda que el tapaboca casero que se confeccione cubra toda la cara de quien lo use, desde el puente nasal hasta el mentón; se ajuste bien pero cómodamente contra el puente nasal y el costado de la cara. Se los puede asegurar con lazos o elásticos para las orejas y hacerlos con múltiples capas de tela (al menos 2), pero que permita la respiración sin restricciones.

En cuanto a las telas para la fabricación, dentro de las opciones de telas tejidas explica que la más recomendada es el algodón. “También podemos fabricarlos con material textil no tejido, como la friselina, pero como esta tela no permite el lavado, dichos barbijos son descartables”- explica. El uso de este tipo de barbijos implica tener un mayor cuidado a la hora de descartarlos. ¿Cómo se debe proceder? Al sacarlos se deben colocar en bolsa cerrada, previamente desinfectados con lavandina. No desechar barbijos comunitarios en la vía pública”- indica la entrevistada.

Advierte además que “el tapaboca genera una falsa sensación de seguridad” y recuerda que el principal cuidado reside en “lavarse las manos frecuentemente, procurar el distanciamiento social preventivo, toser o estornudar en el pliegue del codo y vigilar que el tapaboca se encuentre en perfectas condiciones de limpieza, para cuidarnos entre todos”.

– ¿Por qué se recomienda usar el tapaboca?

– La principal forma de transmisión del COVID-19 es a través de gotas propagadas por personas infectadas por el virus, y por objetos o superficies contaminadas, siendo la vía respiratoria la puerta de entrada del virus de mayor relevancia. Por esto, el uso del barbijo no quirúrgico se aconseja a la comunidad cuando no es posible el distanciamiento social, como oficinas, transporte público, comercios o establecimientos de salud.

Cabe aclarar que los barbijos no deben ser usados en niños y niñas menores de dos años, ni por personas con problemas respiratorios o que presenten dificultades para retirárselo.

– Si uso barbijo comunitario, ¿puedo reunirme con amigos?

– NO. El uso de barbijo comunitario en situaciones puntuales es una medida preventiva adicional y no reemplaza al Distanciamiento Social ni al Lavado de Manos.

Higiene del barbijo

Para higienizar de manera segura el barbijo comunitario de tela, se puede recurrir al lavado manual con jabón blanco o colocarlo en el lavarropas. Secar al sol y si es posible y se quiere se puede planchar para extremar las medidas de higiene.

Ponerse, usar y quitarse el tapaboca

Con frecuencia vemos quienes se sacan el tapaboca entre un trámite y otro, lo llevan colgado en el cuello, lo suben y bajan del rostro según su parecer, lo guardan en el bolsillo o lo dejan sobre la guantera del auto para colocárselo cuando llega al próximo lugar donde sea obligatorio tenerlo colocado. ¿Cuál es la forma correcta de ponerse, usar y sacarse el barbijo comunitario?, le preguntamos a la profesional. Este es el paso a paso:

Antes de ponerse un barbijo comunitario, lavarse las manos con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol.

Cubrir la boca y nariz con el barbijo y asegurarse de que no haya espacios entre la cara y la máscara.

Evitar de tocar el barbijo mientras se lo usa. Si se lo toca, lavarse las manos con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol.

Cambiar de barbijo en cuanto esté húmedo o visiblemente sucio.

No se debe colocar el barbijo en el cuello, tampoco en la frente ni en la cabeza, ni transportarlo en la mano o colgado.

Para sacárselo, hacerlo por detrás sin tocar la parte delantera del barbijo y colocarlo inmediatamente en un recipiente cerrado. Enseguida, lavarse las manos con agua y jabón o con desinfectante a base de alcohol.