Entre Ríos.- El presidente Alberto Fernández presentó el 21 de julio pasado el DNI no binario a través del decreto N°476/21, que se enmarca en la Ley de Identidad de género. La persona que no se sienta comprendida en el binomio masculino/femenino podrá optar por la nomenclatura ‘X’ en el campo ‘sexo’ de su DNI, en reemplazo de las tradicionales M o F.

Trámite de rectificación

En su visita a Paralelo 32 la secretaria de Justicia de la provincia, Adriana Pérez, se refirió al tema, que está implementando el área de Registro Civil. “Por el DNI no binario, las personas que no se perciban masculinas o femeninas, deben hacer un trámite ante el Registro Civil para una rectificación de partidas. Antes se hacía pero el Registro Nacional de las Personas (Renaper) no emitía documentos con identidad autopercibida, aunque hubiera sentencia favorable. Es una deuda desde 2012, ya previsto en la ley de identidad de género. Se hace una rectificación de partida y se incluye como no binario”. La funcionaria agregó: “Las clasificaciones de género no son verdades reveladas, en buena hora la mayor cantidad de derechos que se puedan tener”.

Interrogantes

El DNI no binario genera otros interrogantes, además del grado de aceptación que va a tener una persona en otros países. También, la no pertenencia al sistema masculino/femenino, tradicionalmente aceptado, genera otros interrogantes, que la legislación y las reglamentaciones deberán resolver: la edad jubilatoria, que actualmente es de 60 años para las mujeres y de 65 años para los hombres, ¿cuánto será para personas no binarias?; también el cupo electoral que hoy incluye sólo paridad de hombres y mujeres en la conformación de las listas de candidatos; cupos laborales o a qué cárceles van a parar no binarios que cometen delitos. También, la prioridad en el cobro de AUH, donde el beneficio para menores de 18 años es percibido por un solo padre, pero con prioridad para la madre.

Pérez se refirió a otro punto: los viajes al exterior, a países que no reconocen legalmente otras identidades sexuales. “Hay varios países con DNI no binario. Una persona con DNI no binario va a tener que consultar en el Ministerio de Relaciones Exteriores cómo está con ese tema el país al cual pretenda ir; para saber las personas con este tipo de DNI en qué estados van a poder ingresar y permanecer en otros países”, dijo. Países que reconocen documento no binario son la República Democrática Federal de Nepal, República Islámica de Pakistán, Bangladesh, India y Canadá.

