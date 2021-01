Comenzó la campaña de aplicación de Sputnik en Victoria

Victoria.- Este martes 5 de enero por la mañana, tal como estaba planificado, comenzó a las 8:00 la campaña de vacunación contra el coronavirus en el Hospital Salaberry. Se espera que durante la semana se aplique la totalidad de la partida (200 dosis) que arribaron a la ciudad.

Se trata de una logística especial, se deben mantener las vacunas a menos 20 grados, una vez que se sacan del freezer hay que esperar que se descongele y una vez descongelada solo se disponen de 30 minutos para utilizar las cinco dosis que tiene cada vial (frasquito); es decir que se requiere un organigrama donde se tengan listos grupos de cinco personas, sin pérdidas de tiempo y sin la posibilidad de vacunar 4 o 6. Las vacunas son provistas por el Estado Nacional y el plan de vacunación es gratuito, voluntario e independientemente del antecedente de haber padecido coronavirus.

Al respecto Dr. Adrián Díaz, director del Hospital Salaberry comentó que “Estamos muy contentos, hay mucha emoción ya que este momento era algo que esperábamos desde hace un año. Todo el equipo de salud del Hospital ha trabajado incansablemente combatiendo esta terrible pandemia, donde se han atendido más de 200 pacientes que requirieron internación prolongada en aislamiento, 90 pacientes con diagnóstico confirmado en el consultorio de covid e innumerables atenciones a través del 107”.

“Quiero pedirle a toda la comunidad que se cuiden hoy más que nunca. Tenemos que ser cautos y cuidar a nuestra gente. Todos saben que estamos atravesando un aumento sostenido de casos. Si bien era algo totalmente esperado, no nos toma de sorpresa, si existe la posibilidad cierta de que la demanda de atención supere nuestra capacidad de respuesta. No queremos llegar al punto de colapso, pero lamentablemente no depende de nosotros sino del comportamiento que cada uno tenga cuando sale de su casa”, consignó Díaz.