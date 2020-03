Crespo.- El edificio de la escuela tiene apenas 29 años y en esa corta existencia ha tenido múltiples problemas estructurales, que con poca asistencia del Estado, generalmente demorada, y con mucha dedicación de cooperadora y de la comunidad educativa y la sociedad en general, se fueron solucionando.

Desde la cooperadora de la Escuela Nina Nº 203 “Guaraní”, esperaban que les terminen el edificio y sus hijos puedan tener clases dignamente, sin que se dañen los materiales que con mucho esfuerzo compran los padres para equipar las aulas. Pero el temor de otro inicio de clases sin tener resuelto el problema edilicio que debía subsanarse en sólo cuatro meses, se vuelve una realidad que perjudica el normal funcionamiento de la institución.

Paralelo 32 confirmó esta semana que la empresa a la que se le adjudicó la obra de cambio de techos y sistema eléctrico no se ha concluido, y desde hace más de una semana que se encuentra paralizada. Para dar inicio al ciclo lectivo 2020, los directivos y cooperadora debieron solicitar una autorización al Consejo General de Educación, que les permitiera utilizar el edificio en refacción para comenzar con las clases.

En una nota publicada por Paralelo 32 el 3 de febrero de este años, Ariel Rothar, presidente de la Cooperadora, contó que “…el aula de laboratorio es una de las más perjudicadas por la obra inconclusa del cambio de techos de nuestra escuela. Se llueve, sigue filtrando, ya se arruinó una mesada, se siguen dañando cosas y nosotros no vamos a comprar elementos nuevos para que se sigan arruinando, todo a raíz de las filtraciones por no hacer la obra a término…”.

– ¿Qué falta terminar del cambio de cubierta de techo y de la instalación eléctrica?

– Partamos de que es una obra que debió estar finalizada en marzo del año pasado, antes de que comenzara el ciclo lectivo. Se había licitado en julio de 2018 y ya vamos a estar en un nuevo comienzo de clases con el mismo problema. La obra sigue a mitad de camino. Fueron poniendo de a poquito, iban y venían. Fue para peor, porque al quedar a medio terminar se sigue lloviendo, filtrando agua, se pudre todo lo que pusieron nuevo y así estamos.

En la parte eléctrica avanzaron bastante, faltan algunos detalles. Lo más groso es el cambio del techo.

– ¿En qué grado de avance está esa parte?

– Falta poner chapas, las cumbreras para que no entre el agua y el aislante que pusieron se deterioró por no colocar las chapas a tiempo, tienen que volver a cambiarlo. Es lamentable. Se han puesto cosas nuevas, que se deterioraron por no seguir con el trabajo como debería ser.

Tenemos una biblioteca con todos los libros tapados con lonas porque se llueve o se llenan de tierra, por la misma razón los chicos no pueden disfrutar de su sala de informática. No se puede trabajar así, los chicos merecen el espacio como debe ser, por eso trataremos por todos los medios posibles que esto se solucione antes de que empiecen las clases.

Si se ponen a trabajar como corresponde quizás en una semana y media o dos se termina, es ponerse a trabajar en serio nada más.

El diputado Maneiro pide informes

La situación en la que se encuentra el edificio de la Escuela Nº 203 ‘Guaraní’ motivó que el diputado provincial Julián Maneiroeleve al Poder Ejecutivo Provincial un pedido de informes por medio del cual quiere que se conozcan “las causas por las cuales las obras de refacción del edificio escolar están inconclusas”.

Al respecto, en la solicitud elevada, Maneiro solicita se informen “los motivos por las cuales hay una notable postergación en las obras de refacción que fueron iniciadas y suspendidas en la Escuela Nº203 ‘Guaraní’, que presenta serias deficiencias edilicias en cuanto a sus techos como a la instalación eléctrica del establecimiento”.

En igual sentido, solicita se informe: “Si la empresa adjudicataria de las obras de reparación continúa al frente de los trabajos o se ha realizado algún cambio en la planificación y gestión de la obra”, a lo que agrega: “Se informe cuál es el avance de obra que se ha certificado por parte del Gobierno Provincial y los desembolsos realizados a la empresa encargada de los trabajos”.

En otro de los puntos consultados, el diputado crespense indaga: “Los motivos por los cuáles se generó un abandono de la obra una vez iniciada y las acciones que se están llevando adelante para que se retome y finalicen las refacciones”.

Finalmente, Maneiro solicita se informe: “Si existe por parte de las autoridades de Dirección de Arquitectura un conocimiento acabado de la situación actual en la que se encuentra el establecimiento y las problemáticas que presenta en cuanto a filtraciones, deficiencias eléctricas y demás problemas que ponen en riesgo a los miembros de la comunidad educativa del establecimiento y que ameritan una intervención rápida y definitiva”.