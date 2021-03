Claudio Ledesma: La deuda de PAMI en 2019 era de 29 mil millones de pesos

El titular de la UGL PAMI Paraná, Claudio Ledesma, entrevistado por nuestro medio explicó que al asumir la nueva gestión tuvieron que sortear muchos inconvenientes, en principio la prestadora tenía una deuda de 29 mil millones de pesos y un déficit mensual de 870 millones a nivel nacional. Esto se fue revirtiendo en forma progresiva. Aseguró que esos pasivos no se traducían en una mejor atención de los jubilados, sino que inclusive se abonaban sobreprecios. “Se comprobó que el PAMI pagaba un precio por pañales geriátricos superior al que vendían las farmacias al público, a pesar de que el Instituto adquiría importantes cantidades de este producto por año”. Aseguró que esto se comprobó, se hicieron presentaciones en la justicia, inclusive se sigue auditando esa deuda.

Cuando se decretó la pandemia, el PAMI tuvo que realizar una considerable inversión en recursos y tecnología. Actualmente todos los médicos que trabajan con la prestadora cuentan con la firma digital y las gestiones se tramitan en forma electrónica. El afiliado deja en un sobre la receta junto con la credencial en el consultorio del médico de cabecera, este lo carga al sistema, de tal manera que el beneficiario solamente se debe acercar a una farmacia y a través del número de afiliado le entregan los medicamentos, que figuran en la página web del PAMI a su nombre.

“El sistema está muy ajustado y funciona muy bien”, en cualquier farmacia que el afiliado decida retirar el medicamento lo puede hacer. También incorporaron al vademécum (*) alrededor de 3.600 productos comerciales que se entregan en forma gratuita, en general se trata de medicamentos para pacientes con afecciones crónicas o con problemas oncológicos. Además, los fármacos que no se encuentren en el listado tienen un descuento similar al de cualquier obra social.

Comentó además que cuando asumieron la gestión se debía a las farmacias 5.400 millones de pesos. “Se pudo solucionar en base a la buena voluntad de estos negocios que son aliados estratégicos del PAMI, a los que tenemos que defender para que sigan prestando el servicio a nuestros afiliados”. Agregó que inicialmente desembolsaron por este motivo alrededor de 3.000 millones de pesos y el resto se fue abonando en cuotas mensuales, actualmente se encuentran al día.

Cápitas

El sistema para las clínicas funciona a través del pago de una cápita de acuerdo a la cantidad de afiliados de cada lugar, aunque se han realizado algunas modificaciones para adaptarlos a la actual realidad. Las prestaciones menos frecuentes se han sacado del sistema de cápita y se abonan en forma separada. “Esto ha facilitado la atención, inclusive si son cuestiones complejas que no existen entre las clínicas o no hay especialistas en esa ciudad, se hacen derivaciones a centros de alta complejidad para la asistencia”.

Con los hospitales trabajan de la misma forma y remarcó el acuerdo que mantiene el PAMI con el Hospital San Martín de Paraná, donde cualquier afiliado con derivación tiene que ser atendido en el nosocomio y el Instituto se hace cargo del pago de la prestación.

Bioquímicos y otros profesionales

Reconoció que con los bioquímicos en algún momento se presentaron complicaciones, no obstante aseguró que con la indicación firmada por el médico de cabecera, el laboratorio se encarga de tramitar el cobro de los análisis y actualmente se trabaja en forma normal.

También con odontólogos y kinesiólogos se sigue funcionando de la misma forma, aunque próximamente se producirán algunos cambios en el marco de la actual situación sanitaria.

Tuvieron problemas para la entrega de prótesis, las empresas durante un tiempo no disponían de estos productos que en su mayoría son importados. Consideró que a partir de la fecha están entregando dentro de los plazos establecidos.

Centros de Jubilados

Antes de la pandemia comenzaron a trabajar con los Centros de Jubilados de la provincia, pero a partir de marzo todos se cerraron. Agregó que, por cuestiones sanitarias, el Instituto no avala ninguna actividad que se realice en los mismos, especialmente porque las aglomeraciones de personas y actividades sociales están contraindicadas dentro del protocolo en vigencia.

Han resuelto otorgarle un subsidio trimestral de 15 mil pesos a cada uno, sumado a otro de 10 mil que otorgaron a fin de año, que destinan esencialmente al mantenimiento de estas estructuras.

Asistieron a casos especiales en toda la provincia, de centros que alquilaban sus salones u organizaban eventos que les permitían generar un dinero que destinaban a cubrir los costos fijos. Explicó que tuvieron que ayudarlos porque durante el período de restricción, no tuvieron ningún ingreso extra. También comentó que el PAMI ha celebrado convenios con ENERSA y ENARGAS para que los Centros abonen una tarifa subsidiada.

“La pandemia nos obligó a suspender todas las actividades que tenían que ver con lo social”, dijo, y lamentó que esto no se pudiera llevar a cabo porque para el año pasado planificaron un ambicioso proyecto para desarrollar turismo, recreación y talleres de capacitación, entre otros. “Esto es importante porque hablar de salud no significa no tener enfermedad, está comprobado que las cuestiones relacionadas a lo social hacen muy bien a los adultos mayores.

Números

Actualmente el PAMI cuenta con dos Unidades de Gestión Local (UGL), una en Paraná y otra en Concordia, que centralizan todos los trámites. Según Ledesma, en forma estimada cada una atiende alrededor de 80 mil afiliados en total 160/170 mil en la provincia. Por otra parte se suman en cada ciudad en forma complementaria, las oficinas de atención al público.

Covid 19

Sostuvo Ledesma –en diálogo con Paralelo 32– que la decisión del Presidente Fernández fue que la logística para la aplicación de la vacuna contra el coronavirus, sea manejada por los gobiernos provinciales. No obstante ello, el Instituto, en nuestro territorio, tiene toda la infraestructura instalada, han adquirido freezer, generadores de electricidad, también han dictado capacitaciones para que el personal tenga conocimiento de cómo se maneja la vacuna contra el Covid 19. Por ahora y de acuerdo a la cantidad de inmunógenos que han llegado, ha sido suficiente el trabajo que realiza Salud de la provincia, pero si en algún momento requieren la participación del PAMI, están preparados para sumarse a las campañas.

Finalmente aconsejó a todo adulto mayor que se vacune contra le virosis, porque todo indica que la misma es segura y no ha generado problemas, además no comparte algunas voces que se alzan en contra de la vacunación que en muchos casos han generado dudas a los jubilados.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...