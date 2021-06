El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, aseguró este sábado que hay «desconcierto» en el sector sobre lo que ocurrirá con las exportaciones de carne y le advirtió al Gobierno que «no siga tirando de la cuerda».

Según la administración de Alberto Fernández, se avanza en una solución para el conflicto y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, anticipó que su gestión diseña un «nuevo esquema de reglas de juego».

El funcionario nacional subrayó que su intención es «poder la semana que viene retomar el camino de la exportación, buscando garantizar la carne en la mesa de los argentinos».

En ese escenario, Chemes consideró que sería un «error brutal» que continúen las restricciones para las ventas al exterior tras el fin de semana.

«Si lo que se consume en el mercado interno no es lo que se exporta, ¿cuál es el sentido de cerrar la exportación?», cuestionó.

Chemes criticó que hay un «desajuste en el pensamiento de los funcionarios» y apuntó: «A ver si de una vez por todas terminan de entender lo que significa el sector agropecuario. Que no sigan tirando de la cuerda».

Según sostuvo, «en los momentos en los que se prende fuego el país, el campo es el que está poniendo el hombro».

En su mensaje al Gobierno, el representante del campo reclamó: «En todo caso, que se fije que el aumento de la carne en forma interna hay que atribuírselo a la inflación galopante que tenemos y a la carga impositiva que tiene la carne en el mostrador».

«Miremos qué es lo que pasa en la cadena antes de tomar una determinación como la que se ha hecho», subrayó en declaraciones radiales.

De ese modo, Chemes destacó el «desconcierto» del sector y remarcó: «Vamos en contra de donde tenemos que ir».

«Nos encontramos con un panorama de incertidumbre, al no tener ningún tipo de información ni ser convocados. El Gobierno no entiende que tiene que hablar con los dueños de la materia prima. Puede hablar con la industria, pero tiene que hablar con todos y no nos llama por razones ideológicas», fustigó.

Aseguró que el Gobierno tiene «preconceptos con el campo» y se quejó: «No sabemos dónde estamos parados, qué medidas se van a tomar».

Afirmó así que hay «falta de contacto y comunicación por parte del Estado y el Gobierno, que es llamativa».

«Nunca hemos visto algo así», manifestó e insistió: «No hemos sido consultados en ningún momento antes de tomar la medida del cierre de exportaciones. No se nos pidió ningún tipo de opinión».

Evaluó que «la representatividad» de la entidad le «atribuye más conocimientos que la que pueden tener muchos funcionarios que llevan a cometer semejantes errores al Presidente».

«Daría la impresión de que si nos hubieran consultado, hubiéramos tenido una respuesta mucho mas eficiente en los resultados», enfatizó y analizó: «Esta historia tiene a todo el mundo cansado».

