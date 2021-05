Cavagna y Koch enfrentados por la construcción de un monumento a Eva Perón

Nogoyá.- La realización de un monumento a la vera de Ruta Nacional 12 en el ingreso a la ciudad generó polémica y se robó la atención de la semana pasada.

Es que el jefe del distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional, Daniel Koch, consiguió para la ciudad una obra de arte de Alejandro Marmo, la que es réplica de la imagen de Eva Duarte que luce en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Al haber conseguido la estructura en hierro, Koch comunicó de manera informal al intendente sus intenciones de materializar su idea en la intersección de Ruta 12 y Belgrano para lucir la obra, a lo que el intendente se opuso pero esto no representó un freno para el funcionario nacional, que avanzó con la construcción.

Los conceptos opuestos despertaron polémica y cada parte esgrimió sus argumentos. “No es un busto, no está en el ingreso a la ciudad, sino que está en la zona de caminos de Vialidad Nacional, pone en valor al pueblo tener una obra de esta magnitud de un artista que recorre el mundo con sus creaciones que están en Nápoles, en el Vaticano y en distintos lugares del país”, comenzó fundamentando Koch, dejando aclarado que la obra es una donación que la consiguió la diputada Mayda Cresto, junto con otra que rinde homenaje a Diego Maradona y se instaló en la capital provincial.

“Me puse muy contento cuando Cresto me dijo que había una obra de Evita para Nogoyá, busqué gente que colabore con el proyecto, hablé con el dueño de la estación de servicio que está en el lugar y dispuso los fondos para hacer toda la obra de cemento, y lo que concierne a obras viales son competencia de vialidad nacional. Quiero dejar en claro que acá no hay parte del erario público”, aclaró el funcionario de vialidad nacional.

Al ser consultado en FM del Éxodo sobre la elección del lugar, Koch señaló que creyó oportuno ese sector “es un lugar recuperado que estuvo usurpado por mas de 20 años y hoy a través de un reordenamiento territorial encarado por Vialidad Nacional, creímos interesante utilizar este lugar, es el mismo que propusimos al intendente para colocar las letras de Nogoyá, pero él determinó colocarlas sobre Ruta Provincial 26”.

Daniel Koch afirma que el organismo que representa tiene potestad sobre la traza vial nacional, “el intendente estaba al tanto de este tema, hablé en dos oportunidades con él, me respondió que prefería no estar en el acto de inauguración, pero si se puso a disposición a recibir a las autoridades en su despacho, porque creía que correspondía hacerlo”.

Sumando argumentos, el ex diputado recordó que en Plaza Libertad están todos los políticos homenajeados, “está Evita, Alfonsín, Alem y lo mismo pasa con las calles de la ciudad. Aquí se ha mediatizado y hay un tema personal contra mi persona, hay comunicadores sociales que arengan esto y sabemos que Evita también causó rechazo natural en ciertos sectores de la sociedad. Pero vivimos en democracia, podemos coincidir o disentir, sin confrontar, debemos sacar lo mejor posible, nunca quise posicionar una idea. Evita no necesita que el Ruso Koch le ponga una obra de arte para destacarse cuando su figura ha emigrado al mundo”, dijo.

Por su parte, el intendente Rafael Cavagna también brindó sus fundamentos al haberse negado a la construcción del monumento.

“Me debo a mis vecinos y a ellos les informo que el señor Koch se acercó a mi despacho y me manifestó que iba a colocar un busto de Eva Duarte. Le manifesté mi rotunda negación al mismo por cuanto entendía que habíamos pedido un espacio para poner las letras de Nogoyá y se me contestó que no, porque no estaba permitido realizar montajes u obstáculos a la vera de los caminos”, comenzó explicando el intendente.

“Me asombré por esto y lamentablemente sin autorización de la municipalidad de Nogoyá se comenzó a construir las bases de la estructura en un lugar donde el municipio tiene poder de policía. De ese mismo lugar desalojamos un comedor, justamente porque teníamos la facultad para hacerlo. Estoy totalmente en desacuerdo a que se instale esto de manera individual sin respetar la institucionalidad. Dejo aclarado también que la figura de Eva Duarte de Perón no está en eje de la discusión, ya que se ha designado con el nombre de ella a calles, incluso el predio del parque industrial lleva el mismo nombre, he recibido en el museo de la ciudad un busto y también recuerdo que con UPCN realizamos una muestra fotográfica en el museo de la ciudad, con esto quiero dejar en claro que no tengo nada en contra de la líder del justicialismo”, sentenció Cavagna y agregó: “me preocupa el atropello a la institucionalidad, ni siquiera el intendente Cavagna debe decidir qué monumento se pone o no, sino que son los concejales que disponen de los espacios públicos, por ser los representantes electos de la ciudad”.

Sobre las medidas inmediatas que estaban a su alcance, el intendente confirmó que elevó una nota a Obras Públicas para que se haga una inspección de obra y se soliciten los planos, luego se presentarán los mismos al Concejo Deliberante.

“No me interesa que haya políticos en la entrada del pueblo, no podemos politizar al pueblo, no veo ciudades que tengan en sus ingresos figuras políticas que no hacen a la unidad. Primero la institucionalidad y no un funcionario que nos diga qué tenemos que poner, y pido que se disponga de los espacios públicos cumpliendo con las ordenanzas vigentes”, concluyó.

Máquinas en acción

El jueves maquinaria de Vialidad Nacional se encontraba en el lugar realizando limpieza de banquinas y una cuadrilla de obreros se disponía a levantar las paredes del monumento, que sería inaugurado el próximo 07 de mayo y según Koch contará con la presencia de importantes figuras del gabinete nacional. El funcionario nacional parece haber elegido la estrategia del hecho consumado; una vez realizado ya no habrá quien se atreva a removerlo del lugar.

En debate también llegó al Concejo Deliberante, donde los ediles oficialistas presentaron un Proyecto de Comunicación dirigido a Vialidad Nacional, a fin de que se informen respecto de la autorización en el marco de la Ley Nacional de Tránsito para llevar adelante la intervención artística en Ruta Nacional 12. “Del mismo modo, requerimos que se nos presenten los planos de obra y las características de la obra de Eva Perón a emplazar en el lugar”.

Nuestro objetivo era que esto hoy mismo se sancionara en sesión para tener pronta respuesta, pero los concejales del Justicialismo no acompañaron nuestra iniciativa. La discusión no puede llevarse al marco de quién tiene o no tiene jurisdicción, sino a que somos los representantes del pueblo, elegidos por el voto popular, los que debemos intervenir en este tipo de decisiones”, señalaron luego de la sesión en un comunicado.

