Tras conocerse la Resolución 611/20 firmada por el Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Sergio Massa, disponiendo un subsidio de 100 mil pesos para sus legisladores, no tardó en circular con la potencia viral del propio coronavirus, la copia del Decreto, que mereció durísimas expresiones en las redes sociales.

Se trata de los subsidios que anualmente entregaba la Cámara con destinos varios, que en esta oportunidad se destinan exclusivamente a organizaciones que trabajen en la emergencia de Coronavirus, con cargo de rendición del destino.

El artículo 11° de la Resolución que esos fondos “…deben brindar asistencia a las zonas más vulnerables del territorio nacional y/o asistir a grupos de riesgo o entidades de la sociedad civil que trabajen con personas afectadas por la pandemia”.

En el día de hoy, el diputado nacional Marcelo Casaretto (FdeT Entre Ríos) explicó a Paralelo 32 de qué se trata y qué hará con ese fondo especial. “En el día de la fecha me comuniqué con la Ministra de Salud de la Provincia Sonia Velázquez para que me indique el destino más apropiado para reforzar las partidas de Hospitales o Centros de Salud y sus cooperadoras. Estos recursos no son demasiado importantes, pero pueden ayudar a reforzar la acción del Estado en lugares sensibles. La misma asignación tienen todos los Diputados, sean del Frente de Todos, Juntos por el Cambio, Izquierda Unida o partidos provinciales. #ArgentinaUnida”, dijo el legislador, y agregó: “Como la opinión pública es crítica de todo, finalmente parece que todo el dinero irá al Malbrán. Así que los 9 Diputados (de E.Ríos) en vez de darle a nuestros hospitales, dejaremos el dinero en Buenos Aires”.