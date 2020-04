Crespo (Paralelo 32).- A partir del mediodía de hoy, martes 21, Cáritas de la Parroquia San José dispondrá de un espacio en el supermercado de La Agrícola Regional, donde quienes hagan sus compras podrán dejar su colaboración en beneficio de las personas que están atravesando situaciones difíciles a raíz del Aislamiento Preventivo Social Obligatorio (APSO). Habrá un carrito disponible, por gentileza de la cooperativa, para dejar alimentos no perecederos, con este objetivo, los que serán retirados una vez por semana.

El llamado solidario de Cáritas es para quienes concurran al lugar, invitándolos a que compren un alimento más para compartir con quienes no tienen la posibilidad de poder llevar la comida a su mesa como lo venían haciendo con anterioridad.

Los organismos de ayuda social dependientes de las iglesias, están siendo afectados por la baja de ingresos a raíz del Aislamiento Preventivo Social Obligatorio (APSO), algunos se sostienen con las ofrendas y otros con actividades y colectas que organizan. Cáritas, el brazo social de la iglesia católica no escapa a la situación. Sus recursos, además de la colecta anual, provienen de ferias de indumentarias que en estos momentos no se pueden hacer por la emergencia sanitaria y del alquiler de elementos ortopédicos. Los recursos se están agotando y la organización necesita acopiar más alimentos para atender no solo a los beneficiarios habituales, sino también a las familias y personas que por diversos motivos hoy no cuentan con ingresos y que generalmente no se acercan a Cáritas y requieren ser ayudados.