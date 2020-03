Entre Ríos.- El Diputado Nacional Jorge Lacoste (Cambiemos) presentó una denuncia penal ante el Juzgado Federal, afirmando que camiones provenientes de la República Federativa de Brasil transitaban por las rutas entrerrianas, sin ningún control.

En diálogo con Paralelo 32 el legislador se mostró muy preocupado, porque inclusive cuando se comunicaron con la aduana de Paso de los Libres le comentaron que no había disposiciones puntuales con respecto a este tipo de transporte.

«Hemos realizado esta denuncia porque hemos verificado que los camiones procedentes de Brasil transitan libremente por las rutas argentinas y en ese sentido nos han indicado en la zona fronteriza de Paso de Los Libres y de Uruguayana. También hablé en el puesto caminero de la policía de Entre Ríos en la ruta nacional 127, donde me informaron que no tienen ninguna indicación para detenerlos”, explicó el legislador.

La denuncia penal fue formulada por Lacoste en el Juzgado Federal de Paraná, con el patrocinio del abogado victoriense Dr. Ricardo La Barba, propiciando que se investigue a las autoridades de frontera, aduaneras, migratorias, Gendarmeria, sanitarias u otras, para verificar si están dando cumplimiento al decreto 260/2020 del Poder Ejecutivo Nacional (PEN).

También en la presentación hizo referencia a lo establecido en el Decreto presidencial que expresa: “deberán permanecer aisladas durante 14 días, plazo que podrá ser modificado por la autoridad de aplicación según la evolución epidemiológica, las siguientes personas: … d) Quienes arriben al país habiendo transitado por “zonas afectadas”. Estas personas deberán también brindar información sobre su itinerario, declarar su domicilio en el país y someterse a un examen médico lo menos invasivo posible para determinar el potencial riesgo de contagio y las acciones preventivas a adoptar que deberán ser cumplidas, sin excepción. No podrán ingresar ni permanecer en el territorio nacional los extranjeros no residentes en el país que no den cumplimiento a la normativa sobre aislamiento obligatorio y a las medidas sanitarias vigentes, salvo excepciones dispuestas por la autoridad sanitaria o migratoria.»; «e) Quienes hayan arribado al país en los últimos 14 días, habiendo transitado por “zonas afectadas”. No podrán permanecer en el territorio nacional los extranjeros no residentes en el país que no den cumplimiento a la normativa sobre aislamiento obligatorio y a las medidas sanitarias vigentes, salvo excepciones dispuestas por la autoridad sanitaria o migratoria. … «.-

Finalmente en la denuncia sostuvo; “tenga presente SS. que debemos prevenir los casos de salud ante esta enfermedad del Coronavirus y debemos hacer cumplir las medidas adoptadas ya que la evidencia científica del virus hoy no es alentadora, al menos en países como Italia, China y España, y que la enfermedad que la Organización Mundial de la Salud ha declarado como Pandemia, ha llegado a nuestro país y a nuestra provincia”.

Incidencia

Por nuestra parte la denuncia tiene importancia para nuestra zona, en forma permanente camiones provenientes de Brasil, transitan por el viaducto Victoria-Rosario, transportando mercadería que en muchos casos llegan a Chile. Lugar donde también la incidencia de la pandemia es importante.

Esta mañana, en el recorrido que hizo Paralelo 32 por la rotonda de ingreso a la traza vial, pudimos observar dos camiones con patente del mencionado país, enfrentando los controles de Gendarmería.