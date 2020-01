Por Cr. Luis Pérez (Viale).- Muchos se preguntaran, el porqué del título de la nota. Simple análisis, porque estamos a inicio de enero, con los días y meses más calurosos, largos y secos del año y hace una semana llovió 30 mm, nada para la época, pero lo suficiente para dejar cortado e intransitable “El Camino de la Producción de Entre Ríos” a la altura del Km 100 de la Ruta Nacional Nº 18, denominado Camino a Almacén Iglesias.

Como verán, es pleno verano, llovió 30 mm y el camino está cortado, el pantano que se observa está tan solo a 700 metros de la ruta y bien enfrente a la casa de la familia Suárez. No es un camino perdido como comúnmente se los llama, conecta a la Ruta Nacional 18, con la ciudad de Nogoyá, pasando por zonas muy productivas de Crucecitas 7ma., Crucecitas 8va. y Crucecitas 3ra.

Siempre la misma historia, las respuestas siempre las mismas, que por culpa de las lluvias…, que porque las maquinarias están rotas…., que no es responsabilidad de nuestra Zonal…., que la Junta de Gobierno no tiene nada que ver…, etc., etc. Nadie se hace cargo.

Lo que sí es claro es que nunca se hace el trabajo que corresponde y de este modo es cada vez más difícil seguir trabajando e invirtiendo en el campo y mucho más difícil vivir allí, llevando al desarraigo, al cierre de escuelas rurales, a taperas y más taperas… y lo digo con conocimiento de causa, conozco la zona porque nací, crecí y sigo trabajando en ella y espero que esta situación no termine ganándome por cansancio.

Está muy clara la responsabilidad del Gobierno Provincial y la ineficiencia e inoperancia de Dirección Provincial de Vialidad, a través de su correspondiente Zonal, en este caso la de Villaguay, por acción u omisión y con el agravante de no hacerse cargo y queriendo deslindar responsabilidades a un Consorcio creado el año pasado, al cual recién a partir de este año le incorporaron ese tramo a su plano de mantenimiento, llegando con este a 140 kms. de caminos a mantener, pero con el agravante que hasta la fecha Vialidad Provincial no le ha pagado ni un solo certificado desde su creación.

Sería bueno que alguien de Vialidad nos explique cómo hace un consorcio para mantener 140 kilómetros de caminos de tierra sin el envío de recursos y también el porqué de la demora en el envío de fondos.

El Impuesto Inmobiliario Rural, del cual se financia gran parte del gasto de Vialidad, que año tras año lo han ido incrementando de forma considerable y seguramente en el 2020 no estará ajeno a otro impuestazo, tiene uno de los índices más alto de cobrabilidad por parte de la provincia. Pero no vuelve a donde tiene que volver, seguramente se malgasta en lo que no corresponde.

Sr. Gobernador Gustavo Bordet, Sra. Jefa de Vialidad Alicia Benítez, tomen cartas en el asunto, hagan hacer las obras que corresponde, y si no es responsabilidad de Vialidad porque se lo asignaron al consorcio, cumplan con él, pagándoles los certificados adeudados para que este pueda dar solución al problema. Sino qué nos espera para el invierno, cuando se inicia la época de lluvia y los días son más cortos.