El ex gobernador de la provincia, Jorge Busti, analizó las diferentes circunstancias que se viven en el mundo y el país en el marco de la emergencia por la pandemia de coronavirus.

En declaraciones realizadas al programa “A Quien Corresponda” (Radio De la Plaza), Busti sostuvo que la pandemia “traerá un nuevo orden mundial, aunque todavía no sabemos claramente cómo va a ser”.

Nuevo orden mundial tras la pandemia

“Debido al manejo poco criterioso que tuvieron sus gobiernos, las grandes potencias quedaron casi todas muy cuestionadas. En parte perdí la gran admiración que sentí por el progreso de la China cuando tuve la oportunidad de visitarla, porque los regímenes autoritarios se mueven en el oscurantismo, y cuando apareció esta pandemia en Wuhan hubo ocultamiento y poca comunicación y después de eso, cuando se dio la información a la OMS los grandes líderes del mundo tampoco tomaron nota, como el presidente de Estados Unidos o el primer ministro británico. Del mismo modo, los hombres de negocios siguieron yendo a China y los chinos siguieron visitando como turistas el mundo y por eso el virus se expandió por todos lados”, describió.

Cuestionó en ese marco que “a excepción de la OMS, no funcionó correctamente ningún organismo multilateral de los que se habían creado luego de las grandes guerras y producto de la globalización, es decir que con esto prácticamente estalla la globalización. No es posible que digan que la globalización se maneja a través del G20, del G7 o de las Naciones Unidas que han demostrado ser todos organismos absolutamente ineficaces ante una pandemia de este tipo”.

“La Unión Europea voló por el aire, porque cada país hizo lo que quiso, no se siguieron criterios comunes. Creo que lo más sensato fue lo que realizó Ángela Merkel en Alemania, donde el Estado tiene una presencia muy fuerte, pero de todos modos la Unión Europea estalló. Ahora se ponen en duda los datos y muchas otras cosas que de repente aparecen como solucionadas pero siempre queda la duda si están o no solucionadas. En Brasil lo de (Jair) Bolsonaro es payasesco y lo de Trump ni hablar”, describió.

“Y también esta situación hace reverdecer intensamente la idea del Estado-Nación muy fuerte para refugiarse ante los avances de la pandemia y eso trae cosas buenas y malas. Es fundamental fortalecer el rol del Estado atendiendo las necesidades de los ciudadanos, como está haciendo Alberto Fernández en Argentina, pero tampoco se puede amurallar un país o una ciudad porque es inevitable el intercambio de bienes y servicios”.

Renovadas exigencias a los gobiernos

El ex mandatario entrerriano consideró que “habrá también un cambio de prioridades porque muchas veces, al ciudadano común, le importaba poco el tema de la salud en general y ahora sí se va a preocupar de cuál es la propuesta para atender su salud ante una determinada pandemia o epidemia”. En ese sentido, valoró que en su segundo gobierno pudo “construir tres hospitales nuevos que siguen en pie en este momento siendo pilares del sistema sanitario entrerriano: el Masvernat de Concordia, el Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay y el de Federal” y recordó: “Me tocó atravesar la Gripe Aviar en el tercer gobierno, con Gustavo Bordet como ministro de Salud y Acción Social”.

En ese contexto, refirió también que “el cambio climático es un gran problema que debe ponerse sin mayores postergaciones en la palestra. Las nuevas generaciones ya lo traen incorporado, porque tienen renovadas prioridades y por eso el mundo será distinto luego de esta pandemia”. Al respecto, Busti recordó que “en 1972, el general Perón desde Madrid difundió su ‘Mensaje Ambiental a los Pueblos y Gobiernos del mundo’ en el que imploraba que se cobrara conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la dilapidación de los recursos naturales”.

Situación económica de las provincias

Por otra parte, hizo referencia a la emisión de títulos que efectuará el gobierno de Juan Schiaretti en Córdoba y explicó que “será un título no obligatorio y aquellos proveedores que tienen acreencias con el Estado que lo reciban podrán cambiarlo en cualquier banco, y esto significa un desahogo económico muy grande para el gobierno”. “Lo de Córdoba no es una cuasimoneda, es un título permitido ante la baja de la recaudación y de la coparticipación para poder cumplir con los proveedores que es el problema principal de Córdoba. En Entre Ríos por el momento no existe esa situación con los proveedores”.

En tanto, dijo que “hace 10 días” habló con el gobernador Gustavo Bordet “sobre la pandemia y la situación económica” y sostuvo: “Aquellos que no somos funcionarios lo que podemos hacer es generar ideas y propuestas para colaborar en este momento tan delicado, en el que la caída de la recaudación y de la coparticipación han sido abruptos”.

En cuanto a las medidas del gobierno nacional, dijo que “se está trabajando muy bien, aunque se tendrán que corregir algunas cosas que desgraciadamente han pasado, y que el presidente está tomando cartas en dichos asuntos”. Opinó que “es muy lastimoso lo que pasó en el Ministerio de Desarrollo Social con las compras de alimentos” y reconoció: “Me daba ganas de llorar el viernes cuando vi las colas de los jubilados que hubo en los bancos”. “Son errores graves, que hay que tomarlos en cuenta y que no tienen que volver a pasar”, afirmó.

Control de precios por los municipios

Del mismo modo, consideró que “es acertada la medida de que los municipios controlen los precios, siempre que lo hagan efectivamente porque ahí el intendente tendrá que instruir una cierta capacitación para los inspectores, pero indudablemente en esta crisis hay gente que perdió muchísimo pero también hay gente que ganó muchísimo producto de la especulación, y entre ellos están los vendedores de alimentos, los grandes supermercados y los vendedores de cercanía, que se han aprovechado y no pueden seguir con estos aumentos abusivos”.

“Por eso tienen que ser controlada la cadena de comercialización, y en eso la habilitación y el control de los negocios los hacen las municipalidades, y eso debe hacerse bien porque ahí está la clave del plan. Si se controlan los precios eficazmente, que haya ganancias razonables y no desmedidas por parte de la cadena y por parte del que vende, no habrá mayor inflación; pero si esto se degenera se va a desbocar la inflación y por eso la tremenda importancia del control de precios a cargo de los municipios”, concluyó.