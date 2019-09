“Es una pena que no se realice”, la fiesta del Asado con Cuero, dijo esta mañana el Intendente Brupbacher a fm Esperanza 95.7, de Viale. Señaló en ese mismo sentido que anoche mantuvo una reunión con los organizadores y le plantearon un problema impositivo y no de crisis como argumentaron al suspender la tradicional Fiesta.

“Desde la gestión municipal estamos expectantes a la realización de la Fiesta Nacional del Asado con Cuero, ya que hemos colaborado activamente en la misma cada año. Por ese motivo, anoche tuvimos una reunión con los dirigentes del Club que la organiza y nos manifestaron que recibieron información de la AFIP respecto de un tema que viene de larga data que es la inconsistencia impositiva de la Fiesta, que está relacionada al objeto social ya que existía un vacío legal al respecto”, dijo el intendente, Cdor. Uriel Brupbacher.

Brupbacher dijo a 97.6 que “la información que nosotros recibimos el viernes a mediodía, de primera mano de parte de la presidente y las autoridades del Viale Foot Ball Club, fue esa: que habían decidido no hacerla ya que debían tributar impuestos. En este sentido, me sorprende el contenido de las declaraciones que desde la Comisión Directiva se hicieron públicas hoy, ya que no coincide con lo que conversamos anoche”.

Finalmente el intendente de Viale dijo que “Es una pena que no se realice la fiesta, después de 17 años de realización ininterrumpida. Algunos vecinos nos consultaban por qué no la hacíamos desde el municipio, pero les explicamos que la marca de la Fiesta Nacional es del Viale Foot Ball Club y son ellos los que deben resolver estas cuestiones”.