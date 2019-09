“Mostramos que estamos unidos y que los jóvenes somos imparables”, dijo al inaugurar la cumbre juvenil Greta Thunberg, la activista ecologista sueca de 16 años cuyas huelgas los viernes frente al parlamento bajo el lema “Viernes por el Futuro” se tornaron mundiales.

Más de 500 jóvenes activistas de varios países fueron invitados por las Naciones Unidas para participar en esta inédita cita antes de la llegada a Nueva York de los líderes mundiales para una cumbre sobre el clima a desarrollarse hoy lunes y la Asamblea General de mañana martes.

Pero fue el feroz discurso del argentino Bruno Rodríguez, de 19 años, sentado junto a Thunberg y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el que mejor expresó la indignación sentida por gran parte de la juventud mundial.

“La crisis política de nuestros tiempos”

“La crisis del clima y ecológica es la crisis política de nuestros tiempos, la crisis económica de nuestros tiempos, y la crisis cultural de nuestros tiempos”, alertó el fundador de la organización Jóvenes por el Clima Argentina, que organiza en su país las huelgas estudiantiles de los viernes. “Muchas veces escuchamos que nuestra generación deberá resolver los problemas creados por los gobernantes actuales, pero no esperaremos pasivamente (…) Llegó la hora de que seamos los líderes”, dijo. “¡Ya basta! ¡No queremos más energías fósiles!”. Rodríguez dijo a la prensa que los jóvenes están fuertemente a favor de acabar con las energías fósiles, responsables de 500 años de “saqueos” en Latinoamérica. Agradeció que muchas empresas tengan representantes en la cumbre de jóvenes, pero dijo que deben ir más allá de la retórica y que ya no pueden solo ofrecer “un discurso verde” para quedar bien. “Hay diferentes contextos y diferentes demandas”, dijo Bruno. “Vengo de un país de Latinoamérica. La historia de nuestra región es la de cinco siglos de saqueo. Para nosotros, el concepto de justicia ecológica y medioambiental está ligado al de derechos humanos, justicia social y soberanía nacional en relación a nuestros recursos naturales”. “La comunidad científica es muy clara”, dijo en su discurso. Estamos enfrentando una emergencia sustancial y nuestros líderes tienen la obligación de hacer cambios radicales. Pero el cambio no sucede generalmente de arriba hacia abajo, pasa cuando millones de personas demandan cambio”, señaló.Sentado entre los jóvenes, Guterres rogó a la moderadora del panel que no le llamase “excelencia”, y alentó a los jóvenes a seguir luchando y a exigir a los líderes que rindan cuentas sobre sus planes para el clima. “Todavía estamos perdiendo la carrera frente al calentamiento global, aún hay subsidios a las energías fósiles y centrales de carbón (…) Pero hay un cambio en el ímpetu debido en gran parte a vuestra iniciativa y a la valentía con la que ustedes empezaron este movimiento”, les dijo. La ONU llama a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 45% para 2030 y a lograr una neutralidad de carbono para 2050 para poder reducir el alza de la temperatura a +1,5ºC, en relación al siglo XIX. En la trayectoria actual, el mundo enfrenta un calentamiento global de al menos +3ºC.

Mañana es la Cumbre de Jóvenes por el Clima en la sede de la ONU 🇺🇳 en Nueva York, y Bruno Rodríguez, un activista de 18 años fue seleccionado para representar a la Argentina.

Bruno compartió sus expectativas con nosotros antes de viajar. #CambioClimatico #youthclimatesummit pic.twitter.com/eTT5yHK6ao — ONU Argentina (@ONUArgentina) September 20, 2019

Guterres: “Mi generación le ha fallado a los jóvenes”

Después de escuchar a los activistas, el Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, aseguró que los en realidad los líderes mundiales hablan demasiado y esuchan muy poco.

“Y escuchando es que aprendemos. Es en dar la posibilidad a todos aquellos que representan el mundo de hoy de hablar y hacer que sus voces sean parte de los procesos de toma de decisiones que podemos avanzar”, dijo.

Agregó que se encuentra entusiasmado con el liderazgo y el dinamismo del movimiento juvenil para la acción climática mundial y explicó lo difícil que a veces es combinar los deseos de todos los miembros de la ONU.

“No te puedes imaginar lo difícil que es hacer que las cosas se muevan cuando tienes 193 países y tenemos que hacer que todos los países estén de acuerdo con los movimientos que son absolutamente obvios que deben hacerse, pero siempre hay alguien con algunas dudas o preguntas o lo que sea”, aseguró el titular de la ONU.

Guterres dijo que es por ello por lo que se necesita un impulso para acelerar los procesos de toma de decisiones institucionales.

“Entonces también tienes esta reflexión fundamental sobre la injusticia. No vivimos en una globalización justa. Lo dramático es que no es el continente africano, o las pequeñas islas en el Pacífico o el Caribe, que contribuyen más al cambio climático, sino que son las principales víctimas. Y, de hecho, hay una cuestión de justicia y de equidad en la forma en que se organiza la economía global, en la forma en que se distribuye el poder. Esto también está relacionado con el cambio climático”, expresó.

El titular de la ONU recalcó que es necesario vincular el cambio climático con un nuevo modelo de desarrollo, un modelo con más justicia entre las personas y una relación justa entre las personas y el planeta.

“Entonces, no tenemos tiempo que perder. No tiene sentido seguir subsidiando los combustibles fósiles. Algunas personas presentan los subsidios de los combustibles fósiles como un beneficio para la población. ¡No! Se hacen con el dinero de los contribuyentes, con nuestro dinero. No tiene sentido que haya dinero para impulsar los huracanes, blanquear los corales o destruir comunidades. Asegurémonos de que los contribuyentes recuperen su dinero y que no haya más subsidios a los combustibles fósiles”, aseguró Guterres.

El Secretario General animó a los jóvenes a continuar con su iniciativa y movilización para que “su generación rinda cuentas”.

“Mi generación ha fallado en gran medida hasta ahora para preservar tanto la justicia en el mundo como para preservar el planeta. Tengo nietas y quiero que vivan en un planeta habitable. Mi generación tiene una una gran responsabilidad; y es su generación la que debe hacernos responsables para asegurarnos de no traicionar el futuro de la humanidad”, concluyó.