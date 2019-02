La cita tuvo lugar en el kartódromo de la Ciudad de Buenos Aires y le permitió a Manuel hacer su debut con “chasis grande”, dado que hasta la temporada anterior, integraba el plantel de la clase Mini Max. El evento contó con la particular “Vuelta Joker” en sus competencias finales.

En la etapa clasificatoria, un inicio complicado lo obligó a reponerse en las mangas. Así lo expresó luego de completar esta primera parte del sábado: “Es mi primera vez con chasis grandes. En la clasificación se me desinfló una goma y quedamos atrás, pero después en las mangas pudimos adelantar un poco”.

Poniendo como objetivo principal todo el trabajo preparatorio al inicio del campeonato anual, el volante de General Ramírez engrillaba para la Final en la 6ª colocación. A poco de iniciarse esta última competencia, intentaba resolver un inconveniente sobre su unidad, el que lo complicó en la etapa para desplegar todo su potencial.

En el transcurso de la decisiva, supo acomodarse en el lote de protagonistas, y utilizando sus Vueltas Joker, logró liderar la competencia por algunos giros. Finalmente, la bandera de cuadros lo recibió en la 6ª colocación.

Completada la jornada en Buenos Aires, Borgert evaluó: “Sumamos mucha experiencia para empezar este año. En la Final quisimos tocar los pedales para que queden más largos, pero cuando lo quisimos volver a poner como estaban no quedaron bien. Intentamos solucionar el problema en la grilla con mi mecánico pero no pudimos, y en la carrera, me quedó acelerado. Cuando frenaba, seguía de largo. Con este problema no íbamos muy rápido y no pudimos pelear. Sin embargo nos llevamos una buena experiencia para empezar el año”.

Luego completó: “Quiero agradecer a mi papá, a mi mamá, a mis abuelos, a mi hermana, a mi padrino Jorge, a Damián y a Marcos, a Adrián que me vino a acompañar, a Dario Gross, al equipo Rossikart, a Martín Duhalde, a toda la gente de General Ramírez, y a todos los que me apoyan: Ombú Maquinarias Agrícolas, Dimarbo Viviendas, LyB Maquinarias, Concesionario Case Oficial y Logística Ramírez”.

La próxima cita para Manuel Borgert será el fin de semana del 3 de marzo, en el mismo trazado porteño. Allí, RMC Buenos Aires dará inicio a su temporada 2019, en donde comenzará un nuevo sueño mundialista.

(Fuente: E-Kart Virtual Press)