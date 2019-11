El gobernador Gustavo Bordet adelantó que en su segundo mandato habrá cambios en su gabinete, dando continuidad a algunos funcionarios e introduciento cambios en algunas áreas.

“No quiero hacer nombres propios porque con muchos todavía no lo he hablado y tampoco he hablado con personas que me interesan que integren el gabinete. Pero, sí, necesariamente, habrá cambios; además porque lo hemos hecho siempre”, adelantó el mandatario en declaraciones al programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9).

“Una gestión es dinámica y continuamente va en búsqueda de los objetivos que nos trazamos y haciendo los cambios necesarios. Y cuando se inicia una gestión, necesariamente, habrá cambios que le deberán dar una impronta, sobre todo para estos cuatro años, que, si bien se nos presenta con muchísimas dificultades, somos optimistas porque vamos a tener un gobierno nacional que está en nuestra misma sintonía política”, agregó.

“Y eso nos ayuda y alienta mucho. Habrá funcionarios que se confirmarán, otros que cambiarán”, concluyó.

Caja de Jubilaciones

“Creo que debemos dar ese debate de manera franca y sincera, sin afectar derechos que constitucionalmente corresponden al sector pasivo. También hay que partir de una base de realidad: de todo el presupuesto provincial, el déficit de la Caja de Jubilaciones representa el once por ciento. En número este año son 11.500 millones de pesos”, sostuvo Bordet.

“Si nosotros fuéramos Tucumán o San Juan que tienen la Caja transferida, esa plata estaría sobrando para hacer otras cosas. Pero, no es el caso. Y nosotros estamos contentos con nuestro sistema jubilatorio. Nuestros jubilados cobran el 82 por ciento. Siempre los aumentos que hemos dado fueron porcentuales y nunca con cifras en negro”, apuntó.

Además, consignó: “Hemos cumplido en tiempo y forma con los haberes. Pero, debe existir una discusión porque hay muchas inequidades que son notorias. Y repito: una discusión donde no se afecten derechos, pero sí a futuro, que esto se pueda corregir”.

“A mí me quedan cuatro años y los puedo transitar sin hacer ninguna modificación. Pero, entiendo que hay que dar el debate, porque dentro de diez años, el trabajador activo que hoy está aportando no se podrá jubilar con los beneficios actuales porque el déficit tiene una progresión geométrica y se irá agrandando cada vez más. Por eso a este debate hay que darlo de manera franca con los gremios, con los centros de jubilados, con los poderes activos y las instituciones necesarias”, concluyó.

Elecciones

“No quiero dejar de ver la foto de cómo fue el domingo 27 de octubre. Pero, también quiero analizar cómo fue la dinámica del proceso electoral en la provincia de Entre Ríos”, sostuvo el Gobernador.

“Iniciamos el año – puntualizó – con una propuesta de poder construir un frente electoral, que a priori parecía muy difícil, muy complejo de lograr. No obstante, logramos armar ese frente y pudimos amalgamar un frente político en Entre Ríos que nos permitió ganar las elecciones primarias y las generales con un 58 por ciento de los votos. Se trata de una cifra histórica, que nos permitió recuperar cuatro senadores, tener la diferencia de dos diputados provinciales más respecto de nuestros oponentes, nos permitió recuperar la capital de la provincia como otras capitales departamentales como Diamante y Federación y otros doce municipios más”, detalló.

“Este mismo frente que hicimos en Entre Ríos, fue el antecedente para lograr el gran frente a nivel nacional que termina con la candidatura de Alberto Fernández y Cristina Fernández (de Kirchner). A nivel nacional tuvimos una muy buena elección en las PASO y tuvimos una elección muy pareja el 27 de octubre en Entre Ríos y que fue a tono con lo ocurrido en provinciales similares como la Región Centro (Santa Fe, Córdoba) y tampoco hay que subestimar el voto de los ciudadanos que prefirieron otra opción a la nuestra”, comparó.

“Si nosotros hiciéramos un balance de este año electoral, debemos estar más que conformes. Veo a algunos dirigentes de Juntos por el Cambio que celebran como si hubieran ganado el campeonato del mundo. Y la verdad, que lo que ganaron fue el repechaje para salvarse del descenso. Porque el 10 de diciembre el presidente de la Nación será Alberto Fernández. El 10 de diciembre nosotros vamos a estar gobernando la provincia de Entre Ríos. Y el 10 de diciembre vamos a gobernar en la capital de la provincia y en muchos otros municipios más”, consignó.

Asimismo, consignó: “Al margen de que, por supuesto, nos hubiese gustado ganar, creo que la estrategia electoral que desarrollamos fue la acertada. Por supuesto, hay para adentro que plantearnos una serie de acciones que hubiese podido mejorar estas elecciones y quizás ganarla, porque fue muy escasa la diferencia. Esto lo hablaremos, lo debatiremos”.

“Lo importante – subrayó – es que este frente político que pudimos lograr en febrero y que luego se replicó a nivel nacional, está plenamente fortalecido. Y esto es lo más interesante, sobre todo para la etapa que viene. Las elecciones ya pasaron. Este es el panorama que sucintamente acabo de relatar, pero la preocupación está puesta en lo que va a venir. Y lo que va a venir requiere de la consolidación del frente político que pudimos construir, más la suma de muchas otras voluntades para sacar adelante un país que está muy complicado en su economía; muy complicado socialmente con un índice de pobreza totalmente desfasado. Y la provincia no es totalmente ajena a esa realidad”, concluyó.