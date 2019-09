Bolton, figura clave en políticas contra Maduro sale de la administración Trump

El presidente Donald Trump dijo que despidió al asesor de Seguridad Nacional John Bolton, un defensor de políticas de la administración contra el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro.

Trump anunció en Twitter su decisión, este martes 10 de septiembre, diciendo que tiene fuertes discrepancias con Bolton.

“Anoche informé a John Bolton que sus servicios ya no son necesarios en la Casa Blanca. No estuve de acuerdo con muchas de sus sugerencias, al igual que otros en la Administración, y por lo tanto……le pedí a John su renuncia, que recibí esta mañana. Le agradezco mucho a John por su servicio. La próxima semana nombraré a un nuevo Asesor de Seguridad Nacional.

I informed John Bolton last night that his services are no longer needed at the White House. I disagreed strongly with many of his suggestions, as did others in the Administration, and therefore….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2019